القاهره - الخليج 365
مهنياً: الحدث المهم ولادة القمر الجديد في العقرب الذي يجعل هذا الاسبوع مهم جدا يساعدك ويدعمك بقوة اسبوع يحمل تطور تحسن اخبار سارة فرصة عقد عمل جديد تحت تاثيرات مواقع الكواكب المساعدة التي تحمل تغييرات لتطوير اعمالك حتى التجار امامهم فرص ثمينة من بيع وشراء والاهم ترتاح من تاثيرات المريخ من البيت الثاني بيت المال من السرطان الذي كان ياخر اعمالك المصرفية والمالية انتقال المريخ الى الاسد يساعدك ويسهل امورك
عاطفياً: وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من القوس يجعل هذه الفترة ضاغطة فتنكمش على نفسك وتنعزل تشكو من اوضاع شخصية ومعاكسات عائلية وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا حاول ان تتفهم الاوضاع وان ترطب الاجواء.للعازب, اسبوع متوتر وضاغط يجعلك تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او عدم تفهم من قبل الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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