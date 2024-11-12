الامارات | تامر حسني من القرية العالمية: كل الحفاوة والحب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم المصري تامر حسني: «أرحب بجمهور دبي والإمارات والقرية العالمية، وشرف لي أن تتم دعوتي لأكون في افتتاح الحفلات الموسيقية لهذا الموسم»، لافتاً إلى أنه يجد الحب والحفاوة في دبي، وما يميز جمهور دبي أنه يبرز له في كل مرة الترحيب أكثر من المرة السابقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه، أول من أمس، النجم المصري وسط حضور جماهيري كبير في أولى حفلات الموسم الـ29 للقرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وقدم الفنان الذي يحمل لقب «فنان الجيل» حفلاً استثنائياً بدعم من «روتانا»، غنّى فيه أجمل الأغنيات الحديثة، وكذلك القديمة المحفورة بالذاكرة، لاسيما التي قدمها في أفلامه السينمائية.

وشكّل حفل تامر حسني انطلاقة مميزة لحفلات هذا الموسم للقرية العالمية، نظراً إلى ما يتمتع به الفنان من شعبية كبيرة، حيث اجتمع في القرية العالمية الآلاف من ضيوف الوجهة ومعجبي النجم من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، لقضاء سهرة لا تنسى، وقد عمّت الأجواء الاحتفالية الصاخبة المسرح الرئيس.

وقدم تامر حسني مجموعة من أغنياته السريعة الإيقاع، مختاراً من أغنياته الأكثر جماهيرية أغنية «كل مرة»، وأغنية «أنا ولا عارف»، ليواصل الحفل مع الإيقاع الصاخب بأغنيات قديمة منها التي قدمها في فيلم «عمر وسلمى»، وقدم مجموعة من أحدث أغنياته منها «حلو المكان»، من دون أن تغيب الرومانسية، حيث أغنية «كفاياك أعذار»، وأغنية «نور عيني»، ولإضفاء أجواء مميزة على الحفل شاركت الفنان على المسرح فرقة استعراضية راقصة قدمت العديد من اللوحات على أغنياته.

وحول الأعمال الجديدة التي يحضر لها، كشف حسني: «أحضر لفيلم (ريستارت) مع النجمة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت، والفيلم يناقش قضايا تخص جميع الناس». ولفت إلى أنه من الممكن أن يقدم عملاً جديداً مع مي عزالدين، إذ من الممكن دراسة مشروع ثنائي شبيه بـ«عمر وسلمى».