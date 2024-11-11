الامارات | علب معبأة بهواء إيطاليا تباع للسياح بـ 10 دولارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ابتكر متجر إيطالي فكرة بيع هواء منطقة سياحية شهيرة في إيطاليا للراغبين ولا سيما السياح الأمريكيين، حيث تُباع العلب الفارغة التي تحتوي على هواء من بحيرة كومو للسياح السذج مقابل ما يزيد قليلا عن عشرة دولارات لكل علبة.

وتُباع العلب المغلقة سعة 400 مل في متجر كتب ومطعم على البحيرة، وكذلك في ميناجيو ولينو، وهما وجهتان شهيرتان أخريان في نقطة الجذب السياحي.

ويعتقد دافيد أبانيال هو مستشار لشركة إيطاليا كومونيكا التي ابتكرت العلب أن الهدايا التذكارية ستجذب السياح الأمريكيين الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير منذ اشترى الممثل الهوليوودي جورج كلوني فيلا على البحيرة قبل أكثر من عقد من الزمان.

"أردنا أن ننشئ تذكيرًا يمكن للناس أن يأخذوه بسهولة إلى منازلهم في حقائبهم"، قال أبانيال، لصحيفة The Times. "ولكنه نبه بأنه "عندما يتم فتح العلبة، فمن الواضح أنها تفقد سحرها قليلاً".

ولم يعجب السكان المحليون الآخرون بالفكرة، فقال أحدهم لوكالة أنباء أنسا: "أعتقد أنه من الأفضل أن تتنفس هواء كومو الحقيقي." فيما قال آخر إن الحيلة جعلته يشعر "بالخجل".

وبغض النظر عن مزاياها، تزدهر السياحة في منطقة لومباردي - مع رقم قياسي بلغ 5.6 مليون زائر العام الماضي، وفقًا لمرصد المنطقة.

والعلب، التي يتم شراؤها في هولندا وختمها في كومو، مستوحاة من منتج هواء معلب آخر يباع في نيويورك لسنوات. ولكن يُعتقد أن المفهوم تم اختراعه في نابولي بعد الحرب، حيث تم إعادة ختم حاويات الطعام الفارغة التي تركها الجنود الأمريكيون وإعادة تسميتها كتذكارات. ويقال إن هذا كان مستوحى من الفنان الفرنسي مارسيل دوشامب الذي أخذ قارورة فارغة سعة 50 سم مكعب ووضع عليها علامة "هواء باريس" قبل أن يعطيها لصديق في عام 1919.