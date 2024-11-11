الامارات | اعتقال أمريكية نظمت مزاداً على فيسبوك لبيع مولودها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تواجه امرأة من هيوستن اتهامات خطيرة بعد محاولتها بيع مولودها الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت الشرطة إلى جونيبر برايسون، 21 عامًا، تهمة محاولة "بيع طفل" وتم احتجازها بكفالة قدرها 30 ألف دولار. ووفقًا لوثائق المحكمة، بدأ التحقيق في القضية في 23 سبتمبر، عندما تلقت إدارة شرطة هيوستن تقريرًا بشأن محاولة برايسون بيع طفلها على فيسبوك.

وقبل أيام قليلة، في 21 سبتمبر، ورد أن برايسون تواصلت مع أحد أفراد الأسرة، وسألتها عما إذا كانت تعرف أي أسر تتطلع إلى التبني، حيث كشفت أن طفلها سيحصل على نتيجة إيجابية في حال فحص المخدرات وذكرت أنها غير قادرة على الاحتفاظ به.

ونشرت برايسون في مجموعة على فيسبوك تهدف إلى ربط الأمهات بالآباء المتبنين المحتملين، مشيرة إلى أنها موجودة في هيوستن ولكنها على استعداد للسفر إذا أمكن التوصل إلى ترتيب وكان ذلك بمثابة مزاد بحثا عن أعلى سعر.

وتزعم الشرطة وفقا لموقع "كليك تو هيوستن" أن برايسون كانت تنتظر في المستشفى "أعلى مزايد" لإتمام ترتيبات التبني. وتم إخطار السلطات بعد أن أثار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن شرعية التبني. وتزعم وثائق المحكمة أيضًا أن برايسون سعت للحصول على تعويض مقابل الطفل، وهو ادعاء مدعوم برسائل مع الآباء المتبنين المحتملين.