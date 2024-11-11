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الامارات | اكتشاف معبد عمره 4000 عام في جزيرة كويتية

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الكويت - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف معبد عمره 4000 عام في جزيرة كويتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، أمس، إن فريقاً كويتياً - دنماركياً مشتركاً عثر على بقايا معبد أثري في جزيرة فيلكا، يعود إلى حضارة دلمون من العصر البرونزي قبل نحو 4000 عام.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا الكشف جاء تكليلاً لموسم التنقيب لعام 2024.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس، محمد بن رضا، إن الاكتشاف «يضيف حقائق جديدة» حول استيطان الإنسان لجزيرة فيلكا قبل 4000 عام، وهو ما يعطي أهمية إضافية للجزيرة ودورها الثقافي والتجاري والاجتماعي في منطقة الخليج قديماً. ونقل البيان عن رئيس البعثة الدنماركية في الكويت،ستيفان لارسن، قوله إن القِطَع الأثرية المكتشفة مثل الأختام والأواني الفخارية، تؤكد أن المعبد المكتشف يعود إلى فترة دلمون المبكرة، وأوضح أن أعمال التنقيب ستستمر في هذا الموقع خلال 2025، ما يَعِد بمزيد من الأفكار حول فترة التاريخ القديم للكويت.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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