3 مشكلات صحية تزيد خطر إصابة النساء بـ العقم

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة الروسية آنا دونيتس، أخصائية أمراض النساء والتوليد، من تزايد حالات العقم بين النساء، وخاصة بين المراهقات، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل الصحية المتعلقة بنمط الحياة.

أشارت الدكتورة دونيتس إلى أن الانحراف عن الوزن المثالي، سواء كان نحافة مفرطة أو سمنة، يمثل أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالعقم، فالتغيرات في الوزن تؤثر بشكل كبير على الدورة الشهرية وتمنع البويضة من النضوج بشكل طبيعي، ما يزيد من خطر العقم، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أكدت على دور السكر في الدم في هذه المعادلة، حيث إن ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر يؤدي إلى اختلالات هرمونية تؤثر على الخصوبة.

وأوضحت أن هذه الاضطرابات الهرمونية مرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 بالإضافة إلى العقم.

اقرأ أيضا:

لا يقدر بثمن.. طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

3 أعضاء في جسمك يمكن العيش بدونها.. لن تتوقعها

عدو خفي في بيتك.. 3 مشروبات ترفع السكر والضغط معا

احذر تناول هذه الأطعمة ليلا.. تسبب ضيق الشرايين

4 علامات منبهة لفقر الدم الحاد.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة