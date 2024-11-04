الامارات | «مهرجان إكسبو 971» في دبي يصل إلى محطة الختام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل، أمس، إلى محطة الختام «مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي»، الذي نظمه رواق عوشة بنت حسين الثقافي في حديقة مشرف بدبي، تحت شعار: «التراث هويتنا»، تزامناً مع يوم العَلم، برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية.

وشهد المهرجان، الذي استمر ثلاثة أيام، إقبالاً واسعاً من جميع فئات المجتمع، للاستمتاع بالأجواء التراثية الغنية والفعاليات وورش العمل.

وتضمن المهرجان أنشطة هدفت إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وغرس حب الوطن في نفوس الأبناء، من خلال تسليط الضوء على التراث الوطني والحرف التقليدية، إضافة إلى انتقال المعرفة والمهارات الخاصة بالتراث عبر الأجيال، وتعزيز السياحة الثقافية عبر جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف غنى وتنوع الثقافة الإماراتية، ودعم الحرفيين من خلال توفير منصة لهم لعرض مهاراتهم وبيع منتجاتهم.

واحتضن المهرجان أمسيات شارك فيها الشعراء: حميد الدرعي، والمر محمد المري، وسلمان بن حامد التميمي، الذين ألقوا قصائد تناولت موضوعات مختلفة تعكس الثقافة والتراث الإماراتي، وتعزز الهوية الوطنية. ومثلت هذه الأمسيات فرصة للجمهور للاستمتاع بالأداء الشعري المباشر والتفاعل مع الشعراء.

وشهد المهرجان عروضاً للرقصات الشعبية الإماراتية، التي تمثل جزءاً أصيلاً من ثقافة الدولة، إضافة إلى فقرات فنية غنائية قدمتها فرق محلية، واحتفت بالموروث، وجسدت القيم والعادات التي كانت جزءاً من الحياة اليومية في الماضي.

واستقطب «السوق الشعبي» في المهرجان - الذي ضم 50 خيمة تراثية للأسر المنتجة الإماراتية، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة - أعداداً كبيرة من الزوار الذين حرصوا على التوافد إليه للاستمتاع بمعروضاته التي تنوعت بين الدخون والعطور والإكسسوارات التراثية، والمنتجات المصنوعة من الخوص، فضلاً عن الملابس التراثية للرجال والنساء والأطفال.

وتضمن المهرجان معرضاً فنياً ضم لوحات تعكس التراث الإماراتي، بريشة فنانين تشكيليين محليين، أسهموا من خلال أعمالهم في إظهار جوانب مختلفة منه، سواء من خلال تصوير البيئات التقليدية، مثل الصحاري والبحار، أو من خلال إبراز العناصر التراثية التي تعكس الحياة اليومية في الماضي.

واشتمل المهرجان على معرض للمهن والحرف التراثية، ضم عدداً من المهنيين والحرفيين الذين عرضوا مجموعة من الحرف التقليدية، مثل صناعة الخوص والسيوف والخناجر، وعمل الوسم والتلي وقلد الحبال وغزل الصوف وقرض البراقع، وصناعة الشباك البحرية والفخار، وغيرها من الصناعات التقليدية العريقة.

وشكّل المعرض فرصة للزوار للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تُظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية.

ونظم «مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي» معرضاً لأصحاب الهمم لعرض أعمالهم من منتجات تراثية ولوحات تشكيلية. واستمتع زوار المهرجان بعروض الطهي الحية، وتذوق مجموعة من المأكولات الشعبية التي تتميز بتنوع أصنافها واعتمادها بشكل رئيس على المكونات المحلية، فضلاً عن مذاقها الشهي ورائحتها الزكية، إضافة إلى التعرف إلى طرق إعدادها، بما يسهم في تعزيز انتشارها بين الأجيال.

وتضمن المهرجان مسابقات تراثية للحضور هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، ونقله إلى الأجيال المقبلة، وجذبت الأسر والأفراد من مختلف الأعمار، ما أضفى أجواءً حيوية على المهرجان، وعزز من روح المنافسة الإيجابية.

احتفالية برمز وحدتنا

تزامناً مع يوم العَلم، نظم «مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي» احتفالية لرفع علم الإمارات، شارك فيها الزوار والمشاركون في المهرجان، بهدف ترسيخ قيمة العَلم في نفوس الأجيال، وذلك وسط أجواء وطنية جسدت صورة ناصعة ومشرّفة عن أسمى معاني الولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وأكد الجميع أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل فرصة للاحتفاء برمز وحدتنا وهويتنا الوطنية.