7 أسباب تجعلك تتناول ماء القرفة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم ماء القرفة مجموعة من الفوائد الصحية، مثل تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات وتعزيز صحة القلب والدماغ.

كما أن تناول هذا المشروب الغني بمضادات الأكسدة على معدة فارغة يمكن أن يدعم فقدان الوزن ووظيفة المناعة وصحة الجلد، وفقا لموقع "Times of India".

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد ماء القرفة على تنظيم الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهضمية، وتخفيف الانزعاج الهضمي والانتفاخ والغازات.

تعزيز التمثيل الغذائي

ووفقًا للخبراء، من المعروف أن القرفة تزيد من معدل التمثيل الغذائي، مما قد يساعد في التحكم في وزن الجسم وفقدان الدهون. ويقال إن شرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

تقليل الالتهاب

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف الألم وعدم الراحة المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل أيضًا.

مضادات الأكسدة

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، بما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

حماية القلب من الأمراض

يُسهم الاستهلاك المنتظم لماء القرفة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز جهاز المناعة

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات للقرفة في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

تحسين صحة الدماغ

القرفة يمكن أن تحسن الوظائف الإدراكية وتحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، لأنها علميًا تعزز الذاكرة وصحة الدماغ.

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