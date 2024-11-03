مكمل غذائي يحارب نزلات البرد- تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن تقوية المناعة خلال فصل الشتاء ومقاومة نزلات البرد من خلال تناول بعض الأطعمة.

وقد يساعد تناول فيتامين (د) والزنك والمغنيسيوم وعشبة الإشنسا، على تقوية المناعة وتخفيف التوتر خلال الشتاء، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ومكملات الإشنسا تعرف بقدرتها على تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات وتخفيف أعراض نزلات البرد والالتهابات والإنفلونزا.

كما إن تناول مكملات الإشنسا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بنزلة برد بنسبة 58%، ويقصر مدة الأعراض بمعدل 1.4 يوم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن 80 مشاركا تناولوا مكملات الإشنسا في بداية نزلة برد أصيبوا بها، شهدوا انخفاضا واضحا في مدة الأعراض بنسبة 67%.

كما أظهرت دراسة شملت نحو 2500 شخص، أن مستخلص الإشنسا ساهم في تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي المتكررة.

كما أشار إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

وتظهر أعراض نزلات البرد الشائعة عادة بعد يوم إلى 3 أيام من الإصابة، وتشمل: سيلان الأنف أو احتقانه والعطس والسعال والتهاب الحلق والصداع وآلام خفيفة في الجسم والحمى والعيون الدامعة والقشعريرة وشعور عام بالإعياء.

وحذر من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الغثيان وآلام المعدة.

ولكن يجب الالتزام بالجرعة المحددة وفي حال تفاقمت الأعراض أو ظهرت أعراض جديدة، يجب استشارة الطبيب.

وينبغي تجنب تناول الإشنسا في الحالات التالية:

- الحساسية تجاه الإشنسا أو النباتات من عائلة النجميات.

- مرض السل.

- الساركويد.

- الأمراض المناعية الذاتية.

- عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

- مشاكل في خلايا الدم البيضاء.

- عمليات زرع الأعضاء أو نخاع العظم.

- العلاج من السرطان.

- تناول السيكلوسبورين أو الميثوتركسيت.

- الحساسية (مثل الإكزيما أو الربو).

- الحمل أو الرضاعة.

اقرأ أيضا:

موجود في مطبخك.. مكون بسيط يحارب السكر والضغط ويقي من السرطان

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. احذر 3 علامات مبكرة

تغيرات مذهلة تنتظر مواليد 5 أبراج فلكية بدءا من نوفمبر

المرآة تكذب عليك.. 5 أسباب نفسية وراء عدم رضاك عن صورك

تفسير حلم رؤية الثعبان في المنام.. متى يشير إلى خلافات عائلية؟