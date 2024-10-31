الامارات | مهرجان «اقفز كالفرعون» يستقطب مغامرين من 34 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، الدورة السابعة لمهرجان «اقفز كالفرعون» الدولي للقفز بالمظلات في منطقة أهرام الجيزة بمصر.

ويقول المنظمون إن المهرجان جلب نحو 200 من ممارسي القفز بالمظلات من 34 دولة، لأداء 1000 قفزة فوق أهرام الجيزة، مشيرين إلى أن عدد المشاركين يتضاعف تقريباً كل عام.

ووصف ماركوس بارتلز، وهو ألماني يقفز بالمظلات، قفزته الأولى فوق الأهرام بأنها تجربة رائعة، مسلطاً الضوء على الإثارة التي تحدث مرة واحدة في العمر للقفز بالمظلات قرب إحدى عجائب العالم القديم.

وقال بارتلز لتلفزيون «رويترز»: «هذه أول قفزة لي فوق الأهرام، بالطبع إنها شيء رائع، إنها آخر عجائب متبقية لديك في العالم، لذا إنه أمر باهر».

بينما قال جواو بيدرو بيناتشي، وهو برازيلي يقفز بالمظلات أيضاً: «في غاية السعادة أن أكون هنا لأقفز بالمظلات في هذا المكان الجميل المذهل».