كيف تقنع الآخرين.. 5 نصائح من لغة الجسد

محمد اسماعيل - القاهرة - لغة الجسد تؤدي دورا رئيسيا في إيصال الرسالة وتأثيرها على المستمعين، ولكن كيف يمكنك استغلال لغة الجسد لتصبح أكثر ثقة وجاذبية أمام الآخرين؟

وقفة الثقة

إن الوقوف منتصب القامة، مع إرجاع الكتفين للخلف ورفع الرأس، يعكس ثقة بالنفس وقدرة على التحكم، هذه الوضعية البسيطة ترسل إشارة قوية إلى الجمهور بأنك مستعد وتشعر بالارتياح، وفقا لموقع "Small Business Bonfire".

التواصل البصري

لا شيء يربط المتحدث بالجمهور أكثر من التواصل البصري المباشر. أنظر إلى أعين المستمعين، ولكن تجنب التحديق الطويل في شخص واحد، هذه الحركة البسيطة تجعل الجمهور يشعر بأنك تتحدث إليهم بشكل شخصي، مما يزيد من تركيزهم وتفاعلهم.

إيماءات اليد

الإيماءات المفتوحة، مثل تلك التي تكون فيها راحتا اليدين متجهتين للأعلى، تشير إلى الصدق، بينما يجب تجنب الإيماءات المغلقة أو العدوانية.

الابتسامة الصادقة

الابتسامة هي مفتاح القلوب، إنها تجعل الآخرين يشعرون بالراحة، وتُظهر أنك شخص ودود.

التحكم في التنفس

التنفس العميق والمنتظم يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، عندما تكون مرتاحا، يكون صوتك أكثر وضوحا وتكون قادرا على التعبير عن أفكارك بوضوح.

اقرا ايضا:

"لجذب المشاهدين وكسب المال".. تصرف صادم من بلوجر في بث مباشر

20 صورة تكشف أكبر 5 منازل حول العالم.. لن تتخيل شكلها

سيدة اعتنت بزوجها المشلول لمدة 6 سنوات.. وبعد تعافيه ارتكب كارثة بحقها

هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب

30 صورة لأغنى 5 شيفات في العالم.. ثروة بمليارات الدولارات