الامارات | لوحة إبداع من الفن المعاصر تعانق أهرامات الجيزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على خلفية أهرامات الجيزة، عرض 12 فناناً من منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم أعمالهم الفنية خلال فعاليات النسخة الرابعة من معرض «الأبد هو الآن»، ليتحول الموقع التاريخي إلى لوحة إبداع من الفن المعاصر.

انطلق المعرض في 24 الجاري ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

وتقول مؤسسة «آرت ديجيبت» المنظمة للمعرض، إنه يسعى إلى «طمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر».

وتقدم الأعمال المعروضة، وهي عبارة عن تركيبات فنية، تفسيرات فريدة لماضي مصر القديم، وتمزج بين رمزية الأهرامات والرؤية الفنية الحديثة.

وقال الفنان اللبناني جان بو غوسيان، المشارك في المعرض بعمل «ديزرت ويفز»، إن «الثقافة تُقِرب بين الشعوب. وعملي مشغول ببلجيكا.. وجئت لأعرضه هنا».

ويقدم عمل الفنانة الإيطالية فيديريكا دي كارلو «أنا أرى، أرى»، الذي يتميّز بعين كبيرة لحورس/رع مكونة من آلاف العدسات البصرية، للمشاهدين منظوراً جديداً للأهرامات من خلال إنشاء منظر مقلوب لمناظر الجيزة الطبيعية داخل كل عدسة.

وقالت فيديريكا: «أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا وصنع شيء أمام الأهرامات، لأنه بالنسبة للعالم، هذا مكان يبعث على قدر كبير من القوة والحيوية والرمزية والروعة».

فيما أوضح الفنان الإسباني زافير ماسكارو، أن «المفهوم الكامن وراء هذا المعرض هو رغبة الإنسان في الحياة الآخرة، والأمل في الديمومة، وهو مستوحى من الفن المصري القديم».