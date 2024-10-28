الامارات | علماء روس ينتجون وقوداً اصطناعياً من البلاستيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن علماء في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية من إنتاج وقود اصطناعي من البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، عن الجامعة، أن العلماء طوروا، بالتعاون مع متخصصين من شركة أومنيوم بلس في ياروسلافل الروسية، تكنولوجيا جديدة لتحويل البلاستيك إلى وقود اصطناعي، وأنه جرى إنتاج أول دفعة تجريبية من الوقود الاصطناعي من البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وسيكون من الممكن معالجة خليط من الأغشية الرقيقة العادية (الأكياس) والبلاستيك غير السائل الملوث والمختلط، وتحويله إلى وقود محركات صديق للبيئة.

وتتكون التقنية من مراحل عدة، إذ يتم تعريض البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير للتحلل الحراري، ما يتيح لوحدة تحفيز خاصة إنتاج وقود عالي الجودة من نواتج الانحلال الحراري لنفايات البوليمر (زيت الانحلال الحراري).

ويقيّم العلماء نتائج عملهم على أنها مشجعة، وإنتاج الوقود من منتجات الانحلال الحراري على أنه فعال من حيث الكلفة، لأن 5% فقط من المادة الأولية تتحول إلى غاز، بينما يتم تحويل بقية الكتلة إلى وقود اصطناعي عالي الجودة، ويعتبرون أن هذه التكنولوجيا جاهزة تقريباً للتنفيذ، وهو ما سيتحدد فقط من خلال سرعة بناء المصانع وعدد المفاعلات في المنشآت الصناعية.