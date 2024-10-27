إليسا في يوم ميلادها.. صيحات جمالية ناعمة لا تتخلى عنها إطلاقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - تُعد إليسا واحدةً من النجمات اللواتي يتميزن باللمسة الكلاسيكية في معظم إطلالاتها سواء لجهة ملابسها أو مكياجها أو تسريحات شعرها، وقد حافظت على هذا النمط على مرور السنوات مع بعض التغييرات التي واكبت فيها تجدد تقنيات تطبيق المكياج. وبالتالي، فإن المكياج السموكي طبع هويتها الجمالية مع الألوان الترابية مثل تدرجات البني والبرونزي، ما طبع إطلالاتها الجمالية دائماً بالرقي والفخامة.

يرتكز مكياج إليسا غالباً على الظلال الدخانية الداكنة المدموجة على الجفون العلوية إلى حدود خط الحاجب السفلي، لتبدو عيناها أكثر اتساعاً بأسلوب يبرز جاذبية عينيها، فهذه الأساسيات لمكياجها لم تتخل عنها على مر السنوات، وهي لمسات طبعت ملامحها وترافقت مع مسيرتها الفنية من دون أن تتجه إلى التغيير الجذري.

أما تسريحات شعر إليسا فهي كلاسيكية، حيث اشتهرت بالشعر البني الطويل وخصلاته المموجة الجذابة. وهكذا رسَّخت هذا الأسلوب الجمالي ولم تبتعد عنه كثيراً، بخاصة مع الشعر المتوسط الطول.

ولمناسبة ميلادها الذي تحتفل به يوم 27 أكتوبر من كل عام، نرصد لك من "الخليج 365" صيحات جمالية راقية بأسلوب إليسا، تكاد لا تستغنى عنها في غالبية إطلالاتها.

مكياج نيود خفيف مع تسريحة الشعر المالس

https://www.instagram.com/p/CQrGHTfpKRv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CQrGHTfpKRv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CQrGHTfpKRv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعشق إليسا ألوان المكياج النيود التي تبرز جمالها الطبيعي وتعطيها طابعاً بسيطاً يلهم الشابات إطلالات طبيعية عملية، وفي واحدة من إطلالاتها اختارت هذه الصيحة التي ارتكزت على ظلال العيون النيود مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الموحد مع أحمر الشفاه النيود الخفيف، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة.

مكياج أسود مات مع تسريحة الشعر الويفي

View this post on Instagram A post shared by Elissa (@elissazkh)

لا تزال إليسا تحافظ على خط مكياجها الموحد في أغلب إطلالاتها، ألا وهو المكياج الأسود المات، الذي تألقت به في إحدى إطلالاتها، من خلال ظلال العيون السموكي الداكنة المات التي غمرت جفن العين المتحرك مع الكحل البارز داخل العين والماسكرا الكثيفة والفاونديشن المناسب للون بشرتها الحنطية، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المات، وجاءت تسريحة الويفي الطويل لتبرز إطلالتها بأسلوب راقٍ وكلاسيكي.

مكياج ترابي بارز مع تسريحة الويفي المزينة بالأكسسوار

https://www.instagram.com/p/CZRyEOjo5Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CZRyEOjo5Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CZRyEOjo5Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي حفل JOY AWARDS 2023، ظهرت إليسا على سجادة المهرجان بإطلالة لافتة نسقت معها مكياجاً ترابياً ارتكز على ظلال العيون الترابية البراقة فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب إلى خارج العين، والفاونديشن المخملي الناعم مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، وتألقت بتسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الطوق الفضي الناعم على الرأس وخصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

في هذا السياق، إليك مكياج عيون فخم على طريقة النجمات بأساليب وألوان عصرية ولافتة

مكياج سموكي صارخ مع تسريحة الشعر المالس

https://www.instagram.com/p/C5eDaieimCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5eDaieimCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5eDaieimCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وبإطلالة كاجوال لها، تألقت إليسا في إحدى إطلالاتها بمكياج سموكي صارخ اعتمدت فيه ظلال العيون السموكي القوية على كامل جفن العين المتحرك مع الكحل البارز داخل العين والرموش المستعارة الكثيفة. وجاء مكياج بشرتها موحداً وناعماً مع طبقات البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة وقصة الشعر المتوسط الطول.

مكياج زهري سموكي مع تسريحة الشعر المموج

https://www.instagram.com/p/C_LlZNrsIMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_LlZNrsIMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_LlZNrsIMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن أجمل اختيارات إليسا الجمالية التي تألقت بها في الآونة الاخيرة المكياج الزهري السموكي الذي أبرزت من خلاله جمال عينيها، وجاذبية ملامحها، حيث طبقت الظلال الزهرية المدموجة بألوان سموكي رسمت شكل العين، جنباً إلى جنب مع الماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش ومكياج البشرة الناعم وأحمر الشفاه الزهري المات، وأكلمت جمال إطلالتها بتسريحة الشعر المموج المتوسط الطويل مع الفرق الوسطي للغرة.

ما رأيك أيضاً في متابعة إطلالات جمالية من نجمات خضن تجربة الإصابة بسرطان الثدي

مكياج زهري خفيف مع تسريحة الويفي

https://www.instagram.com/p/Cv2HS7NofNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cv2HS7NofNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cv2HS7NofNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كذلك ظهرت إليسا في إحدى إطلالاتها بمكياج زهري خفيف ارتكز على ظلال العيون الزهرية الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الماسكرا والفاونديشن البسيط المزين بالقليل من البلاش الزهري وأحمر الشفاه الزهري المات، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الطويل مع الفرق النصفي للغرة.