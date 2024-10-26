الامارات | شغف القراءة ومتعة الطهي يجتمعان في «الشارقة للكتاب 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب بين شغف القراءة ومتعة الطهي، حيث تشهد فعاليات دورته الـ43 في الفترة من 6-17 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تنظيم 47 فعالية طهي حيّة، يقدّمها 17 خبيراً من كبار الطهاة العالميين، الذين يتوافدون من 13 دولة، ليقدموا للزوار تجربة فريدة تجمع فنون الطهي الحديثة مع عراقة النكهات الأصيلة.

ويتميز الطهاة المشاركون في المعرض بكونهم مؤلفين لعدد من أشهر الإصدارات العالمية في فن الطبخ، والتي حاز عدد منها جوائز عالمية، وترجمت إلى أكثر من لغة، أو كتّاب في بعض المجلات العالمية، مثل «ذا تايمز». كما يحظى بعضهم بأكثر من 80 مليون مشاهدة لبرامجه وعروضه، إلى جانب طهاة حظيت وجباتهم بتقدير شخصيات عالمية مرموقة.

ويشارك في «ركن الطهي» الشيف المغربية علياء القاسمي، التي تُعد من أبرز المبدعين في فنّ الطهي وسفيرة للمطبخ المغربي، والتي اشتهرت بقناتها «الطبخ مع علياء»، وحققت أكثر من 80 مليون مشاهدة. كما تشارك في المعرض الشيف البريطانية روبي بوجال، التي سطع نجمها في برنامج «ذا غريت بريتيش بيك أوف». وبفضل ظهورها في هذا البرنامج الشهير، كتبت روبي لمجلات مرموقة مثل GQ و«ذا تايمز».

إلى جانب هؤلاء، تبرز في المعرض الشيف العراقية لميس عطار باشي، التي حققت شهرة واسعة من خلال مزج النكهات الشرق أوسطية بالأساليب الحديثة، عبر برنامجها التلفزيوني «مائدة لميس» ومؤسَّستها «باشي فودز» في الولايات المتحدة. إضافة إلى الشيف الجنوب إفريقية زولا نيني، التي تميزت بتأليف كتب طهي ناجحة.

ومن المشاركين أيضاً الشيف الفيتنامية البريطانية توي دييم فام، ومن ضيوف «ركن الطهي» في المعرض، تبرز الشيف السلوفينية أنيتا شومر.

وتستعد الشيف الإيرلندية آنا هو، لإبهار جمهور المعرض، من خلال مسيرتها التي جعلتها واحدة من كبار الطهاة. وإلى جانب هؤلاء، تبرز الشيف الجنوب إفريقية إلماري بيري، التي تميزت بإبداعها في فن تقديم الطعام وتصويره، وأصدرت كتابها «كوسبار»، الذي لاقى استحساناً كبيراً.

كما تشارك الشيف اللبنانية لينا سعد بخبراتها في مجال الطهي، وأخيراً، يشارك في المعرض الشيف الجنوب إفريقية موكجادي إتسوينغ، التي تشتهر بترويجها المأكولات الإفريقية الأصلية.