الامارات | يوغا مجانية للمسافرين عبر مطار دبي الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت مسافراً عبر مبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي خلال عطلة الأسبوع الحالية، لا تفوت فرصة المشاركة في جلسات يوغا مجانية تنظمها مطارات دبي في الساعة 5:30 صباحاً من يومي الجمعة أو السبت.

تركز هذه الجلسات التي يقدمها مدربون معتمدون، على تقنيات الاسترخاء الذهني والجسدي للمساعدة على بدء رحلتك بنشاط وهدوء. وتأتي هذه المبادرة كجزء من حملة مطار دبي الدولي للاهتمام بالصحة النفسية والبدنية على مدار شهر كامل.