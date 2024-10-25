الامارات | «أصدقاء مرضى السرطان» تطلق حملة «تجاوز القيود»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ممثلة في القافلة الوردية، المبادرة المعنية بالتوعية بسرطان الثدي، وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حملة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «تجاوز القيود»، التي حققت أكثر من 163 ألف مشاهدة، ووصلت إلى أكثر من 133 ألف شخص خلال يومين فقط في تفاعل جماهيري ومجتمعي واسع مع مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتتمثل الرسالة الرئيسة للحملة في تأكيد أهمية الدور المركزي الذي يلعبه الكشف المبكر عن سرطان الثدي في التخفيف من تبعاته الصحية والجسدية والنفسية التي تُثقل كاهل المرضى.

وتتضمن الحملة مقطع فيديو مؤثراً لعرض جمباز هوائي على أقمشة الحرير، يرمز إلى رحلة المرأة مع سرطان الثدي، حيث يجسد العرض الأدائي تشخيص الإصابة ورحلة العلاج والحالة النفسية ما بين مدٍ وجزْر، وارتفاع الروح المعنوية وانخفاضها لينتهي بالشريط الوردي الذي يرمز إلى مكافحة سرطان الثدي.

ويسعى العرض الملهم إلى تسليط الضوء على فكرة الكشف المبكر، ودوره المحوري في التخفيف من الحاجة إلى العلاج المكثف على المدى الطويل، ما يوفر للمرضى قدرة أكبر للتحكم في مسار رحلة العلاج.

وقالت مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة الملا: «أردنا أن نتحدى التصور السائد عن الشريط الوردي من خلال التأكيد أن الكشف المبكر يسهم في التغلب على الكثير من التحديات التي تواجه المرضى، ويمثل شعار الحملة (تجاوز الحدود) دعوة للعمل على اتخاذ الخطوات الوقائية من خلال إجراء فحص الماموغرام والفحص السريري والذاتي الدوري».