الامارات | «جائزة البدر» تستقبل 3223 مشاركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «جائزة البدر» التي تقام برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضمن مبادرة البدر، استقبال 3223 مشاركة من 65 دولة، في فئات الوسائط المتعددة، والخط، والرسم، والمنمنمات، والشعر.

وبلغ عدد الأعمال في فئة الوسائط المتعددة 22، وفئة الخط المحلية والدولية 586، وحظيت فئة الرسم بـ1859 مشاركة، وفئة المنمنمات 129 عملاً، وفي فئة الشعر 627 عملاً محلياً ودولياً.