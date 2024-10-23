طرق تنسيق فساتين المحجبات مع الأكسسوارات المناسبة

من الطبيعي أن يسود الستايل المحتشم في عروض الأزياء الجاهزة المخصصة لموسمي الخريف والشتاء، فالهدف الأساسي من إخفاء جزءٍ كبيرٍ من الجسم هو تأمين الدفء اللازم، وهو الأمر الذي يصب في صالح المحجبات والمحتشمات بشكل عام، حيث تتوفر أمامهن العديد من الخيارات الرائعة من أجمل الفساتين التي تحمل تواقيع أشهر الماركات العالمية، وهذا العام فاق الإبداع كل توقعاتنا، وكان علينا أن نُشاركك أفكارنا حول أجمل الموديلات التي نالت أعجابنا وتصورنا لأمثل الطرق لتنسيق كل قطعة مع الأكسسوارات المناسبة.

تضمنت التشكيلة التي نعرضها لكِ اليوم الفساتين الناعمة التي تُفضلها الكثيرات والتي ارتكزت على الخامات الإنسيابية والألوان الهادئة، كما تتربع الموديلات الـEdgy الأنيقة على عرش الموضة هذا الخريف، حيث صادفنا الكثير من فساتين المحجبات المصممة بأكتاف بارزة وقصات شتوية مميزة مستوحاة من ستايل المعطف في الكثير من العروض، كما أحببنا كثيراً الفساتين ذات الياقات المرتفعة، والتي ستضمن لكِ إطلالة محتشمة وعصرية.

أُعيد هذا العام تعريف مفهوم الأناقة الهادئة Quiet Luxury بطرق كثيرة، فلم تكن قاصرةً على الأزياء الكاجوال فقط، بل تركت بصمتها أيضاً على فساتين الخروج الأنيقة، والتي يمكن تحويلها بكل سهولة إلى قطع مسائية تتوجهين بها إلى عشاء مع العائلة أو الأصدقاء، من جهتنا نُرشح لكِ الفستان الزهري الفاتح المصمم بقصة منسدلة على الجسم من مجموعة المصمم إيلي صعب Elie Saab، الفستان المصمم على طراز القميص زُود بقطعة فوقية أشبه بالكاب القصير وُزود برباط عنق طويل منحه لمسة فخامة ستحبها كل امرأة أنيقة، زينيه بحزام جلد رفيع من نفس لونه على طريقة العارضة، وانتعلي حذاء مدبباً من نفس اللون، وغطي رأسك بطرحة شيفون زهرية أو ترابية اللون، وزيدي اللوك فخامةً بحقيبة كلاتش سوداء ومجوهرات ناعمة من الذهب الأصفر.

طوعت الماركات العالمية الكثير من الصيحات الجريئة للخروج بتصاميم محتشمة وراقية تُحاكي كافة الأذواق وبالطبع تخدم إطلالات المحجبات، فرصدنا في أكثر من مجموعة فساتين المحجبات المزينة بالطبعات البرية مثل طبعة جلد النمر التي زينت الفستان المحتشم طويل الأكمام الذي ظهرت به عارضة ماركة إيزابيل ماران Isabel Marant، والذي أعجبنا تنسيقه مع البوت البني الطويل المميز برقبته الواسعة، والحقيبة السويد المزدانة بالأهداب الرائجة، لا تترددي في إكمال هذا اللوك الخريفي المميز بطرحة قطنية باللون البني.

احتلت فساتين المحجبات المصممة بياقات عالية الصدارة هذا الموسم، فقد تكررت في الكثير من مجموعات خريف وشتاء 2024 – 2025، ولكننا أحببنا الفستان مستقيم القصة المزين بطبعات بألوان دافئة ممزوجة بالأسود الملكي من توقيع ماركة ليونارد باريس Leonard Paris، التصميم الذي زُين بشق جانبي قصير، ننصحك بتنسيقه مع بوت أسود طويل ليضمن لكِ إخفاء الجزء المكشوف من الساق، واكملي أناقتك باعتمار توربان أسود سادة، واحملي حقيبة كتف متوسطة الحجم باللون الأسود، على أن تكون مزودةً بحزام جلد طويل مضفر بسلسال ذهبي.

لن تستطيعي هذا الخريف أن تقاومي جمال الفساتين السوداء المزدانة بتفاصيل معدنية، والتي ضاعفت من جمال التصاميم وحولتها إلى قطع يمكن التأنق بها على مدار اليوم، نتوقع أن تقعي مثلنا في غرام الفستان الأسود المحتشم المصمم بقصة فضفاضة مستوحاة من ستايل الجلباب العربي والمميز بياقته المرتفعة والطبعات الذهبية التي تُزين أجزاءً منه من مجموعة ماركة زيمرمان Zimmermann، لائميه مع حذاء مدبب باللون الأسود أو الذهبي، واحملي حقيبة Pouch سوداء خلال النهار، أما في المساء استبدليها بكلاتش أسود صغير مزود بقفل ذهبي، وفي جميع الأحوال غطي رأسك بتوربان أو طرحة سوداء سادة.

من الطبيعي أن نرى الكثير من الفساتين الصوف الأنيقة على منصات عروض أزياء الخريف والشتاء، ولكننا لم نتوقع أن تكون النتيجة بهذا القدر من الجمال والفخامة، نتحدث عن الفستان الـA Line الطويل الرمادي المصمم بأكمام طويلة وياقة دائرية والمزدان بطبعات الورود الكبيرة من مجموعة ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، جربي تنسيقه مع حذاء Slingback باللون الزهري الفاتح المطبع بالورود على غرار العارضة، أو استبدليه بحذاء أسود سادة، واحملي حقيبةً صغيرةً سوداء، على أن تكون طرحتك باللون الزهري أو الرمادي.

لا تزال الفساتين المصممة بقصة المعطف الخريفي حاضرةً على مدارج عروض الأزياء، ولكنها تميزت هذا العام بقصاتها المبتكرة، فقد أعجبنا الفستان ترابي اللون مستقيم القصة المزدان بأزرار ذهبية من الأمام من مجموعة ماركة بالمان Balmain، والذي تميز بقصته الملتفة حول الجسم، جربي تنسيقه مع بوت كاكي، واعتمري تورباناً من نفس لون الفستان، واحملي حقيبة سوداء أو باللون البيج.

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