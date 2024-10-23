ألمانيا تكشف … إصابة أولى بسلالة جديدة من جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

للمرة الأولى تم رصد متغير حديث من فيروس جدري القرود بألمانيا، وذلك وفقًا لما أعلنه معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.

وبحسب بيانات المعهد، فإن الحالة أصيبت بما يسمى بمتغير "كليد آي بي" في الخارج.

وتم تأكيد الحالة الأولى لمتغير جدري القرود الجديد خارج القارة الأفريقية في السويد في منتصف أغسطس (آب) الماضي.



قال رئيس وكالة الصحة العامة في أفريقيا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات المرتبطة بجدري القردة في أفريقيا تجاوز ألف حالة، محذراً من استمرار تهديد التلوث العابر للحدود، ونقص أدوات الاختبار السريعة.

وحدثت حالات عدوى بالمتغير الأول "كليد آي آي بي" في العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا، منذ مايو (أيار) 2022.

وبحسب معهد روبرت كوخ، لم يتم تسجيل وفيات حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في ألمانيا.

وجاء في بيان للمعهد: "لا يفترض معهد روبرت كوخ حاليا وجود خطر متزايد من فيروسات" كليد آي" في ألمانيا، لكنه يراقب الوضع عن كثب ويعدل، وفقاً لما يقتضيه الأمر".

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