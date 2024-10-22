الامارات | صدفة غريبة تحول رجلاً إلى مليونير.. هذا ما حدث لسعيد الحظ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أميركي من ولاية إلينوي إنه لم يفز بجائزة يانصيب بقيمة 9.2 ملايين دولار إلا لأنه كان يواجه مشكلة مع ماكينة البيع.

وأخبر الرجل المحظوظ مسؤولي يانصيب إلينوي أن قصة فوزه بدأت برحلة لشراء البقالة من متجر في أديسون، مضيفاً: «كان يوماً عادياً، تماماً مثل أي يوم آخر. كنت أشتري البقالة وفي طريقي للخروج من الباب، قررت شراء تذكرة يانصيب». ولكنه عندما حاول شراء البطاقة التي يرغب بها امتنعت الآلة عن العمل.

وتابع: «أردت في الواقع شراء تذكرة للعبة مختلفة وتعطلت الآلة في اليانصيب. شعرت بالإحباط بعض الشيء. قلت، ما الذي يحدث؟ لن تعطيني الآلة اللعبة الصحيحة! لذلك قررت أن أشتري تذكرة يانصيب مختلفة».

وفي النهاية، فازت التذكرة «المختلفة» بجائزة قدرها 9.2 مليون دولار في سحب اليانصيب في 24 أغسطس.

وأكمل سعيد الحظ: «في صباح اليوم التالي للسحب، مسحت التذكرة بواسطة آلة للتأكد من أنها فائزة. وعندما أظهرت الآلة مبلغ الجائزة 9.2 ملايين دولار، لم أصدق ذلك!، نظرت إلى زوجتي.. وكانت بلا كلام تماماً».