لا تدعهم يكسرون روحك.. كيف تتعامل مع شخص يقلل من ثقتك بنفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

في عالم مليء بالتحديات والمنافسة، نواجه أحيانًا أشخاصًا يحاولون تقليل ثقتنا بأنفسنا، وقد تكون هذه التجارب مؤلمة، لكن من المهم أن نعرف كيف نتعامل معها بشكل إيجابي.

وكشفت نور ظريف، لايف كوتش خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد بعض الاستراتيجيات لمواجهة المواقف التي يتعرض فيها الشخص لمحاولات تستهدف التقليل من ثقته بنفسه، وتشمل:

تحديد المصدر

أول خطوة في التعامل مع أي شخص يقلل من ثقتك بنفسك هي التعرف على المصدر، هل هو صديق، زميل، أم فرد من العائلة؟ لأن فهم طبيعة العلاقة يمكن أن يساعدك في تحديد كيفية التصرف.

تحليل الكلمات

عندما يوجه شخص ما تعليقات سلبية، خذ لحظة لتقييم ما يُقال، وعندما تكون التعليقات سلبية مثل "أنت تخنتي" يمكن الرد بطريقة استفزازية كأن يكون الرد: "دي حاجة كنت عاوزاها من زمان، أنا حاسة إنك مكنتيش حاباني وأنا رفيعة".

ضع حدودًا

إذا كان الشخص الذي يقلل من ثقتك بنفسك يسبب لك أذى نفسيًا، فقد تحتاج إلى وضع حدود، ويتضمن ذلك تقليل الاتصال أو الابتعاد عنهم إذا كان ذلك ممكنًا.

تجنب المقارنات

من السهل أن تقع في فخ المقارنة بين نفسك وآخرين، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تذكر أن كل شخص لديه رحلته الخاصة، وركز على تحسين نفسك بدلًا من مقارنة نفسك بالآخرين.

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