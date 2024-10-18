"بداخله إشارة مرورية".. ما قصة أضيق طريق في العالم؟- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يظهر أضيق طريق في العالم.

ويوجد إشارة مرور مثبتة أيضا عند مدخل الطريق والذي يستخدمه المشاة، وفق ما كشف موقع "news18".

وتم نشر الفيديو على موقع إنستجرام بواسطة حساب يُدعى "روهيت سينج"،وعلق على الفيديو قائلا: "أضيق طريق في العالم".

وظهر في الفيديو رجل يقف عند مدخل الطريق وامرأة على الجانب الآخر.

وتوجد إشارة مرور في بداية الطريق، وهذا يعني أنه قبل الدخول إلى هذا المسار، يجب عليك تشغيل الإشارة حتى لا يأتي أي شخص آخر من الجانب الآخر، لأن هذا المسار ضيق للغاية بحيث لا يمكن لشخصين المرور معا في اتجاهين متعاكسين.

ويقع هذا الطريق في أقدم منطقة في براغ عاصمة جمهورية التشيك التي تقع وسط أوروبا ويبلغ طوله 32 قدما (أكثر من 9 متر) وعرضة 19 بوصة (48 سنتيمتر).

ولضمان عدم تعثر المسافرين في منتصف الطريق، تم تثبيت إشارتين مروريتين عند المدخل على كلا الجانبين.

وهذه الإشارات المرورية تخبرك أن شخصا ما قادم في الطريق.

ويجب على المارة الضغط على الزر وتشغيل الإشارة والعبور فقط عندما تكون هناك إشارة خضراء.

وإذا لم يتبع شخص ما الإشارة، فسوف يعلق في منتصف الطريق وسيكون من الصعب أيضا العودة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وحصد على العديد من الإعجابات والتعليقات.

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