مع انطلاق Arabs Got Talent.. أجمل إطلالات جمالية من نجوى كرم في السنوات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - مع كل موسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت" Arabs Got Talent تجذب أيقونة الجمال والأناقة، النجمة نجوى كرم الأنظار بإطلالاتها الجذابة التي تعكس شخصيتها القوية وذوقها الراقي. إلى جانب اختياراتها المميزة للأزياء المصممة خصيصاً لها من قبل أشهر مصممي الأزياء، تحرص نجوى كرم على اعتماد تسريحات شعر عصرية بأساليب متنوعة تناسب كل إطلالة، من تسريحات الشعر المرفوعة أو المنسدلة أو المموجة، التي تعزز من جمالها وتبرز جمال شعرها الطويل. هذا فضلاً عن مواكبتها لأبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر، التي تعكس شخصيتها القوية، وتمنحها مظهراً مختلفاً في كل إطلالة، سواء اختارت الألوان الداكنة التي تبرز جمالها الشرقي، أو الألوان الجريئة التي تضفي حيوية على إطلالتها، أو عبر مزج لونين مختلفين أو إضافة لمسات من الألوان الفاتحة والداكنة معاً، نجحت في خلق توازن جمالي يضفي لمسة عصرية ومتميزة على مظهرها.

كذلك، يعتبر المكياج جزءًا لا يتجزأ من أسلوبها الفريد، حيث تمكنت نجوى كرم من اختيار أساليب مكياج لافتة، تجمع بين الجرأة والرقي في آنٍ معاً. من المكياج الكلاسيكي الناعم، إلى السموكي القوي، ورسومات الكحل الجريئة وأحمر الشفاه المتناغم، استطاعت أن تعكس أناقة تتماشى مع شخصيتها القوية، وأن تقدم إطلالات تبقى في ذاكرة جمهورها.

في الآتي، "الخليج 365" تلقي الضوء على أجمل إطلالات نجوى كرم في السنوات الأخيرة في برنامج "أرابز غوت تالنت"، وكيف نجحت في الظهور بإطلالات أنثوية خلابة.

الشعر الأشقر الجريء وتسريحة منسدلة

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أسرت النجمة نجوى كرم جمهورها في برنامج Arabs Got Talent بإطلالة جريئة وعصرية، حيث تألقت بلون شعر أشقر جريء، وتسريحة شعر كلاسيكية، عززت من جمال خصلاته الطويلة المنسدلة بشكل انسيابي وأنيق على كتفيها مع تموجات ناعمة. اللون الأشقر عزز من إشراقة بشرتها وأضاف لمسات من الحيوية على إطلالتها، والتسريحة عكست أسلوبها الأنثوي والراقي، وأتت متناغمة تماماً مع حضورها كنجمة في البرنامج.

ونسقت مع إطلالتها، مكياج سموكي ناعماً، باستخدام ظلال داكنة مموهة بألوان ترابية خفيفة، مع تركيز على الرموش الطويلة والكثيفة التي تعزز من جاذبية عينيها. لم تغفل نجوى عن إبراز جمال شفتيها باختيارها أحمر شفاه نيود لامعاً، ما أضاف التوازن لإطلالتها.

الشعر الأشقر العسلي الجريء وتسريحة الكيرلي

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في مواسم أخرى من برنامج "أرابز غوت تالنت"، اعتمدت نجوى كرم اللون الأشقر العسلي، وهو لون جريء يبرز إطلالتها بشكل مختلف وجذاب. هذا اللون يعزز من إشراقة بشرتها ويضيف لمسة من التميز على إطلالتها. وكان خياراً جريئاً ولافتاً، وقد خطف أنظار متابعيها وجمهور البرنامج، لا سيما وأنها عززت جمال خصلات شعرها الطويل الأشقر العسلي، بتسريحة شعر كيرلي، ما منحها إطلالة تنبض حيوية وإشراقاً.

ونسقت مع إطلالتها الشبابية، مكياج سموكي خفيفاً، ارتكز على تطبيق ظلال عيون بألوان البيج والوردي الفاتح، ورسم العينين بالكحل العربي، مع لمسة خفيفة من البلاشر الوردي على الخدين لمنح وجهها إشراقة طبيعية، وتكثيف رموشها بالماسكرا. أما أحمر الشفاه فاختارته باللون النيود.

الشعر البني والعسلي الفاتح وتسريحة تموجات عريضة

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أطلت النجمة نجوى كرم في برنامج "أرابز غوت تالنت" بإطلالة ساحرة، تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجاذبية المعاصرة من خلال لون وتسريحة شعرها، حيث اعتمدت لون الشعر البني الدافئ مع تموجات عسلية فاتحة، ما أضاف لمسة من الحيوية والدفء على ملامحها، ومنحها لوكاً مشرقاً وحيوياً تحت الأضواء. وتسريحة شعر نجوى في هذه الإطلالة كانت مموجة برفق، مع تموجات عريضة منسدلة على كتفيها، والفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب. هذه التسريحة أعطت شعرها حجماً وحيوية، وأضافت له حركة طبيعية تنسجم مع أناقتها.

لم تكن نجوى كرم خجولة من تجربة ألوان صبغات شعر جريئة وعصرية في مكياجها، حيث اعتمدت مكياجاً سموكي للعيون بظلال ترابية مع الكحل العربي لرسم وتحديد عينيها، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء، ما عكس قدرتها على التغيير والتجديد في كل موسم من برنامج "أرابز غوت تالنت".

الشعر البني لولايت وتسريحة كاريه مموجة مع الغرة الجانبية

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مع كل ظهور لها في برنامج "أرابز غوت تالنت" تثبت نجوى كرم أنها ليست فقط نجمة الغناء، بل أيضاً مثال يحتذى به للجمال والموضة. وفي إطلالتها في برنامج "أرابز غوت تالنت"، اختارت نجوى كرم تدرجات لون الشعر البني مع خصلات لولايت فاتحة، مثل العسلي والذهبي. هذه الإطلالة العصرية أضافت أبعاداً جمالية لشعرها، خاصة مع اعتمادها قصة شعر كاريه متدرجة، وتسريحة شعر ويفي مع الغرة الجانبية.

واختارت لإطلالتها النابضة بالحيوية، مكياجاً مشرقاً، ارتكز على استخدام ظلال عيون وردية، ورسم العينين بالكحل الأسود، وتكثيف الرموش بالماسكرا. إلى جانب إبراز الوجنتين ببلاشر وردي، واعتماد أحمر الشفاه باللون الوردي النيود. فأتت إطلالتها مفعمة بالحيوية والإشراق.

ما رأيك الاطلاع على نجوى كرم تنشر صورها من كواليس "آرابز غوت تالنت".. ظهرت بإطلالة ساحرة بالشعر الأشقر

الشعر البني المحمر وتسريحة الويفي مع الغرة الجانبية

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تلعب ألوان وتسريحات الشعر دوراً بارزاً في إطلالات نجوى كرم، حيث دائماً تختار بعناية اتجاهات موضة الشعر التي تضيف لمسة من الفخامة إلى كل إطلالة. ومن ألوان صبغات الشعر المحببة لدى نجوى كرم هي الألوان الكلاسيكية، ومنها اللون البني المحمر، الذي اختارته لإبراز جمال شعرها الكثيف والطويل، وعززت من لونه باعتمادها تسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة، مع الغرة الجانبية الطويلة المنسدلة على طول شعرها. هذه التسريحة منحتها مظهراً أنيقاً ومفعماً بالحيوية.

أما بالنسبة لمكياجها، فاختارت صيحة السموكي بألوان ظلال عيون مشرقة، مع تحديد عينيها بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف رموشها، وتطبيق أحمر شفاه وردي طبيعي، ما عزز من إشراقة بشرتها.

الشعر الأحمر الداكن وتسريحة ذيل الحصان العالية

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في بدايات ظهورها في برنامج "أرابز غوت تالنت"، تميزت نجوى كرم بلون شعر أحمر داكن. هذا اللون يعكس جمال ملامحها الشرقية ويضفي على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة. ويعتبر من الألوان الكلاسيكية التي أضافت لها مظهراً راقياً على إطلالتها، لا سيما وأنها نسقت مع لون شعرها، تسريحة ذيل الحصان العالية، مع الفرق الوسطي للغرة القصيرة المنسدلة على الجبين. هذه التسريحة برزت عنقها ومنحتها مظهراً أكثر جاذبية وأناقة، مع الحفاظ على مظهر طبيعي وبسيط.

وقد برزت جمال ملامحها الشرقية، وخاصة عينيها، بمكياج سموكي، الذي غالباً ما تعتمده مع الكحل الأسود الكثيف لتحديد عينيها بشكل حاد وجذاب، إلى جانب تكثيف رموشها لتعزيز الجاذبية. أما أحمر الشفاه فاختارته بلون مشمشي يتناسب مع لون فستانها البرتقالي.

الشعر البني مع الأشقر العسلي وتسريحة بيتش ويفي

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تألقت نجوى كرم بإطلالة ساحرة، تجمع بين الأناقة والجاذبية العصرية في آنٍ معاً، إذ برزت جمال لون شعرها المموج الذي يجمع بين درجات اللون البني والأشقر العسلي، الذي عزز من إشراقة بشرتها. واختارت تسريحة شعر طويلة بأسلوب الويفي العريض، حيث تتدرج التموجات برفق من أعلى الشعر إلى أطرافه، ما أضاف على إطلالتها لمسة من الأنوثة والرقي. فبدت غاية في الجمال والجاذبية.

واعتمدت مكياجاً يبرز بشكل خاص جمال عينيها وملامح وجهها الشرقي، حيث استخدمت ظلال عيون معدنية، مع تحديد دقيق للعينين بالكحل الأسود وطبقات من الماسكرا لتكثيف رموشها وإضفاء عمق إلى نظرتها.