10 صور لملكة جمال مصر 2024.. تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

شاركت ملكة جمال مصر لعام 2024 "سلمى علي"،متابعيها بصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" خطفت الأنظار.

وظهرت مرتدية فستانًا طويلًا سك، بقصة "الأوف شولدر"، ورسمة على الصدر تشبه التاج، باللون الأوف وايت، ومزود بتطريز لامع.

وأعتمدت على مكياجًا بسيطًا بدرجات النيود، يبرز ملامحها الجميلة، مع وضع مجوهرات بسيطة فضية تتمثل في قلادة وحلق.

واختارت أن تكون تسريحة الشعر ملموم من الأمام وينسدل على الظهر، وزينته بتاج ملكي باللون الذهبي اللامع، ومزين بأحجار كريمة باللون الأخضر.