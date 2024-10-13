"حلمت أنك بتقع من مكان عال".. تفسير أكثر 3 أحلام مزعجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حلم السقوط من مكان مرتفع ليس مجرد كابوس عابر، بل هو رسالة من اللاوعي تحمل دلالات نفسية، حيث يشير إلى مجموعة من المشاعر والأفكار داخل الإنسان، وفقا لموقعي "healthline" و"dreams".

الخوف والقلق

يعكس حلم السقوط مشاعر الخوف والقلق التي يشعر به الفرد تجاه المستقبل أو مواقف معينة في حياته، أو مرتبطا بفشل مشروع ما، أو بفقدان شخص عزيز.

فقدان السيطرة

يشير الشعور بالسقوط الحاد والمفاجئ إلى فقدان الحالم للشعور بالسيطرة على حياته أو على موقف معين، بالإضافة إلى التعرض لضغوطات العمل، أو مشكلات عائلية.

أنواع أحلام السقوط ودلالاتها

السقوط من السماء

يرمز هذا الحلم إلى الشعور بعدم الاستقرار في الحياة، ويشير أيضا إلى وجود قرار مهم يجب اتخاذه، أو إلى فقدان الاتجاه الصحيح.

السقوط في المصعد

هذا الحلم غالبا ما يعكس الشعور بالعجز أو الشعور بأن الحالم عالق في موقف لا يستطيع الخروج منه.

السقوط من مكان مرتفع

يعكس الخوف من الفشل وعدم الثقة بالنفس.

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