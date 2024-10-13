صدمة.. سيدة تكتشف أمرغير متوقع في مرحاض منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عُثرت سيدة على اكتشاف صادم في منزلها بمدينة نيويورك، فبعد أن لاحظت تيارات هوائية غريبة باردة تنبعث من المرحاض، قررت التحقيق في الأمر، لتكتشف ما لم تتوقعه أبدا.

بدأت القصة عندما بدأت السيدة تشعر بهواء بارد شديد ينبعث من الحمام، بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الشقة.

وبعد محاولات فاشلة لسد الفجوات التي تكون مصدر هذا الهواء، قررت فحص المرآة المثبتة على الحائط.

تمكنت من فصل المرآة عن الحائط لتكشف عن ثقب كبير يؤدي إلى مساحة مخفية، وبينما كانت تتسلق الثقب، اكتشفت أنها كانت تدخل إلى شقة كاملة منفصلة عن منزلها.

الشقة السرية كانت خالية، ولكنها كانت تحتوي على بعض الأثاث القديم والصناديق الفارغة، أُصيبت المراة بصدمة كبيرة، ولم تستطع تصديق ما تراه.

سألت إحدى صديقاتها، وهي في حالة من الذهول: "ماذا لو كان هناك شخص يعيش هناك الآن؟".

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