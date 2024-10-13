احذر.. الإكثار من شرب الماء يصيبك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من السوائل يوميا في الشعور بالصداع والتعب والدوار، ومع ذلك، الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نوبات وغيبوبة وحتى الموت، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولون البول يمكن أن يكون مؤشرا جيدا على ما إذا كنت تفرط في شرب السوائل.

شرب الكثير من الماء، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، ما يعني أن الماء سيطفو بعد ذلك إلى الأنسجة ذات مستوى الملح الأعلى، ما يسبب مشكلة في الدماغ.

وعندما تنخفض مستويات الصوديوم تبدأ الخلايا في الانتفاخ، ما قد يؤثر على الأعضاء الأساسية مثل الدماغ، ويؤدي إلى الصداع والغثيان والارتباك والنوبات والغيبوبة أو الموت.

ولمعرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية أو أكثر من اللازم من الماء، يمكن التحقق من لون البول.

ومن المهم ملاحظة أن البول لا يجب أن يكون صافيا تماما طوال الوقت، وفي حين أن البقاء رطبا أمر بالغ الأهمية، فإن بعض الصبغة الصفراء في البول أمر طبيعي ويشير إلى ترطيب صحي.

ويعكس البول الأصفر الباهت توازنا مناسبا بين الماء والنفايات، بينما قد يشير البول الصافي إلى فرط الترطيب.

ومن ناحية أخرى، قد يشير البول الأصفر الداكن أو الكهرماني إلى الجفاف، ويعد الحفاظ على التوازن أمرا أساسيا، حيث يضمن الترطيب الكافي دون الإفراط في الاستهلاك قدرة جسمك على تنظيم السوائل بشكل فعال.

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