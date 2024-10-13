للنساء.. 6 أعراض تنذر بإصابتك بسرطان خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

سرطان المبيض هو ورم خبيث يصيب المبيضين اللذين يقعان على يسار ويمين الرحم.

وتشمل أسباب الإصابة بسرطان المبيض العوامل الوراثية وبعض التأثيرات البيئية، كما أن الحمل يسهم في الحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

أعراض سرطان المبيض:

- نزيف قبل أو بعد فترات الدورة الشهرية الطبيعية أو نزيف بعد انقطاع الطمث

- شعور بالضغط في الجزء السفلي من البطن، قد يكون مصحوبا بالغثيان

- مشكلات الجهاز الهضمي، على سبيل المثال الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن وآلام البطن والإمساك

- زيادة الرغبة في التبول

- التعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل المجهود

- الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر

التشخيص والعلاج

ويتم تشخيص سرطان المبيض من خلال تحسس البطن والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي، أو الكمبيوتر، وتنظير المثانة، أو تنظير المستقيم، وفحص الدم، وأخذ عينة من الأنسجة.

ويتم علاج إجراء سرطان المبيض بواسطة الجراحة، حيث يتم إزالة المبيضين وقناتي فالوب والرحم، وربما أجزاء من الأمعاء أو الزائدة الدودية أو العقد الليمفاوية.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج الكيماوي، بينما نادراً ما يتم اللجوء إلى العلاج الإشعاعي.

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