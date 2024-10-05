الامارات | حديقة الحيوانات في العين تفتتح معرض نمور آمور السيبيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت حديقة الحيوانات في العين زوارها مجدداً بأنشطة تفاعلية مميزة من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وفي مقدمة الأنشطة افتتاح معرض نمور آمور السيبيرية الأضخم والأجمل بين سلالات النمور في العالم. ويتكوّن المعرض السيبيري من مرفقين، أحدهما خارجي لمشاهدة النمور التي تتميز بفرائها البرتقالية الكثيفة اللافتة وهي تعيش حياتها بحرية تطابق البرية، مع مظلات ونظام رذاذ ومنصات تبريد تسمح بالتحكم في درجات الحرارة، وثلاث برك مياه ومنطقة كهف. أما المرفق الثاني فهو خلف الكواليس يعكس عناصر الطبيعة والبيئة المناسبة لتحسين رعاية النمور وتعزيز تجربة الزوّار.

وتفتتح الحديقة مركز قط الرمال لصون الطبيعة المتخصص في حماية هذا القط المهدد بالانقراض، ضمن برامج الإكثار وتحسين أصوله الوراثية محلياً وعالمياً.

ويضم المركز مجموعات متنوعة أخرى من الحيوانات. وسيحظى الزوار في هذا المركز بمشاهدة مواليد قط الرمال العربي الثلاثة الجدد والتعرف إلى قصة إكثارها وندرتها وصفاتها.