4 أطعمة صباحية تساعد في خفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الفطور الوجبة الأهم في اليوم، واختيار الأطعمة المناسبة له دور كبير في الحفاظ على صحة القلب وخفض مستوى الكوليسترول الضار، حسبما ذكر أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، إليك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى فطورك الصحي:

الشوفان

يحتوي الشوفان على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الأمعاء ومنع امتصاصه.

يمكنك تحضير الشوفان بعدة طرق، مثل إضافة الفواكه والمكسرات والبذور للحصول على وجبة فطور مغذية ولذيذة.

الفواكه

تحتوي الفواكه على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

التفاح، البرتقال، التوت، الأفوكادو، جميعها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض الكوليسترول.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل الأوميجا 3، التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

فضل الخيارات اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور الشيا.

البيض

على الرغم من احتواء البيض على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى معظم الأشخاص.

يحتوي صفار البيض على معظم العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية.

نصائح طبية إضافية لخفض الكوليسترول

استبدل الأرز الأبيض والخبز الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز المصنوع من القمح الكامل.

استخدم الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو، بدلاً من الدهون المشبعة.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.



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