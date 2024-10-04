4 طرق للهضم بعد الإفراط في تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المريحة مثل الانتفاخ، والحرقة، والشعور بالثقل.

يقول أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على تخفيف هذه الأعراض:

الاستلقاء على الجانب الأيسر

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، يساعد هذا الوضع على تحريك الطعام من المعدة إلى الأمعاء.

تجنب الحركة العنيفة

تجنب النشاط البدني الشاق بعد الأكل مباشرة، حيث يمكن أن يزيد من الشعور بالانزعاج.

الشعير والزنجبيل

شرب مغلي الشعير يساعد الشعير على تهدئة المعدة وتخفيف الالتهابات.

تناول الزنجبيل يعمل الزنجبيل كمضاد للالتهابات ويساعد على تهدئة المعدة. يمكن تناوله طازجًا أو كمشروب.

الماء الدافئ والليمو

الماء الدافئ مع الليمون يساعد على تحفيز الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي.

النشاط البدني الخفيف

المشي الخفيف بعد حوالي ساعة من تناول الطعام، يمكن للمشي الخفيف أن يساعد على تحسين الهضم.

نصائح مهمة

تجنب الأطعمة الدهنية والدسمة:

بعد الإفراط في تناول الطعام، تجنب الأطعمة الدهنية والدسمة، لأنها تزيد من صعوبة الهضم.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة:

بدلاً من تناول وجبات كبيرة، حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

الابتعاد عن الأطعمة الغازية:

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات مثل البروكلي والقرنبيط والمشروبات الغازية.



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