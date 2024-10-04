ما السر وراء الرغبة في تناول الأطعمة الضارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعر برغبة ملحة في تناول أطعمة معينة بشكل مستمر؟ قد تكون هذه الرغبة أكثر من مجرد شهوة عابرة، وفقًا للدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية، فإن هذه الرغبات الشديدة قد تكون إشارة إلى نقص مواد غذائية معينة في الجسم.

ووفقًا لما جاء في صحيفة،radio1.ru، يشير الدكتور غينزبورغ إلى أن الجسم قد يحاول تعويض النقص في بعض الفيتامينات والمعادن عن طريق الرغبة في أطعمة معينة. مثلاً، قد تدل الرغبة الشديدة في تناول الطباشير على نقص الحديد، بينما قد تشير الرغبة في اللحوم إلى نفس النقص ولكن بطريقة مختلفة.

كيف نفسر هذه الرغبات؟

نقص الفيتامينات والمعادن

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامينات B والسيلينيوم إلى رغبة في أطعمة معينة.

التنوع الغذائي

الحاجة إلى تنوع في الأطعمة أمر طبيعي، ولكن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والضارة قد يكون ضارًا بالصحة.

نصائح طبية مهمة

التغذية المتوازنة:

تناول الأطعمة الطازجة والمتنوعة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

استشارة الطبيب:

إذا كنت تعاني من رغبات غذائية غير طبيعية، استشر طبيبك لتحديد سببها.

التوازن بين الصحة والمتعة:

يمكنك الاستمتاع بالأطعمة التي تحبها، ولكن بكميات معتدلة وفي إطار نظام غذائي صحي.



اقرأ أيضا:

احذري تخزين البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. 5 أسباب ستفاجئك

الزهر هيلعب معاهم في أول أكتوبر .. تعرف على مواليد الأبراج سعيدة الحظ

مشروب يعزز الكبد والمناعة ويطرد السموم من الجسم



أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى إتلاف أمعائك.. احذر هذه الأعراض

راقب 10 علامات.. طبيبة تحذر من حالة غير معروفة تدمر نومك رغم التعب