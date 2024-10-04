الامارات | منال بنت محمد: «منتدى المرأة العالمي- دبي 2024» منصة حيوية لاستعراض أبرز التجارب العالمية الناجحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظّم مؤسسة دبي للمرأة «منتدى المرأة العالمي-دبي 2024»، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا، وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المؤسسة وتنظم هذا الحدث العالمي المهم، بمشاركة حشد من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص من حول العالم، ولفيف من الخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية، تأكيداً للتقدير العالمي للتجربة الإماراتية المتميّزة في دعم وتمكين المرأة، وجهودها الملموسة في دعم أهداف التنمية المستدامة على الساحة الدولية، والثقة الكبيرة بقدرة دبي على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى.

وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة عالمية مرموقة، وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات ما هو إلا ثمرة النهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما تحظى به المرأة الإماراتية حالياً من دعم ورعاية وتشجيع في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو الأساس الراسخ الذي تنطلق منه دولة الإمارات في توطيد دعائم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين، والتي تلقى اليوم تقدير العالم واحترامه كنموذج يُحتذى في هذا المجال.

جلسات ملهمة

وقالت سموّها: «من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعلن عن استضافة وتنظيم منتدى المرأة العالمي للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث الذي أصبح محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي - ضمن حوارات صريحة وجلسات عمل مُلهِمة - للتوصل إلى حلول للتحديات التي لاتزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم، بما يمكنها من أداء دورها الأُسَري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تتضمنه أهداف التنمية المستدامة 2030»، مؤكدةً سموّها أن التغلب على تلك التحديات يحتاج إلى مزيد من التعاون البنّاء والشراكات الدولية الفاعلة، وهو أحد الأهداف الرئيسة المنشودة للمنتدى.

وكشفت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن حوارات ونقاشات المنتدى في هذه النسخة ستدور حول ثلاثة محاور رئيسة، الأول: «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل»، والثاني «جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة»، أما المحور الثالث فسيكون عنوانه «تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة»، حيث ستعقد في إطار المحاور الثلاثة جلسات وحوارات متنوعة على مدى يومين تناقش دور المرأة ضمن تلك المحاور، لبحث الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز مشاركتها في المجالات المختلفة، فيما سيضم الحدث ورش عمل وجلسات حوارية رفيعة المستوى، لبحث وتقديم حلول هدفها تحفيز الحكومات والمنظمات العالمية، لتعزيز جهود تمكين المرأة.

وأكدت سموّها أن تنظيم منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، يعكس التزام دولة الإمارات وجهودها الحثيثة في دعم المرأة، وحرصها على تعزيز إسهاماتها في شتى المجالات، كما يأتي تنظيم الحدث في سياق اهتمام مؤسسة دبي للمرأة بتعزيز الشراكات العالمية، باعتبارها من أولويات خطتها الاستراتيجية الحالية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدّم في ملف المرأة على الصعيد العالمي.

منصة حيوية

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن المنتدى يشكل منصة حيوية لاستعراض أبرز التجارب والممارسات العالمية الناجحة في دعم وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على نماذج نسائية عالمية مُلهِمة في مجالات مختلفة، وأضافت سموّها: «حريصون على مواصلة نجاح منتدى المرأة العالمي- دبي، امتداداً لما حققه من نجاح لافت في دورتيه المنعقدتين عاميّ 2016 و2020، بل وتقديم دورة أكثر نجاحاً وتميّزاً سواء على المستوى التنظيمي أو على صعيد القضايا المطروحة للنقاش، حيث ضم الحدث أكثر من 3000 مشارك من 87 دولة في دورة عام 2020، والتي شهدت تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية تحدث فيها ما يزيد على 100 مسؤول وقائد ملهم وصانع تأثير من الجنسين».

وأوضحت سموّ رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية للمرأة سواء على مستوى العمل الحكومي أو في إطار عالم الأعمال الخاصة، فضلاً عن تأثيرها الكبير ومساهمتها القيّمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حول العالم. ومن خلال مناقشاته المتعمقة والمستفيضة، سيوفر هذا الحدث العالمي منصةً لتعزيز الوعي وتبادل المعارف والخبرات حول السياسات والمبادرات وأفضل الممارسات الدولية التي تؤثر بشكل إيجابي في إمكانات المرأة وتعزيز فرصها في المجتمعات والاقتصادات، علاوة على فرص التوصُّل إلى أطر عامة لسياسات ومقترحات يمكن للعديد من الحكومات الاسترشاد بها لتعزيز مساهمة المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل في المجالات الحكومية والاقتصادية والتقنية، إضافة إلى ما يمثله المنتدى من أهمية في زيادة مساحة الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص والشركاء المعنيين بهدف إيجاد المسارات المناسبة التي يمكن من خلالها تعزيز مشاركة المرأة.

تأثير السياسات والتشريعات

وفي السياق، قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي: إن المنتدى سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بتأثير السياسات والتشريعات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وريادة الأعمال والاقتصادات الرقمية ومختلف الاتجاهات الكلية عبر محاوره الرئيسة الثلاثة، حيث سيركز محور «اقتصادات المستقبل، مجتمعات المستقبل» على أفضل الممارسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تساعد على بناء حكومات ومجتمعات مناسبة للمستقبل، فيما سيسلط محور «جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة» الضوء على مضافرة الجهود المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم في إطاره مناقشة سبل تحقيق مزيد من التقدم في جهود التعاون عبر الاقتصادات العالمية. أما محور «تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة»، فسيتناول التغيرات عميقة التأثير التي أحدثتها التقنيات سريعة التطور، كما سيسلط المنتدى الضوء على الابتكارات والحلول الإبداعية التي تؤثر بشكل إيجابي في المرأة والمجتمع ككل.

وأضافت المرّي أن تلك المحاور الرئيسة تمثل تحديات أساسية في ملف المرأة، وكيفية الارتقاء بها لمواكبة المتغيرات العالمية وما تحمله من مستجدات سريعاً ما تتبدل يوماً تلو الآخر، في حين تشكل تلك التحديات في الوقت ذاته فرصاً يمكن من خلالها تعزيز دور المرأة، واستثمار قدراتها للوصول إلى اقتصادات مستدامة ومجتمعات مزدهرة.

فتح باب التسجيل

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، فتح باب التسجيل لمنتدى المرأة العالمي-دبي 2024 المقرر عقد أعماله بمدينة جميرا يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، ودعت المهتمين بحضور فعاليات المنتدى وصُنّاع المحتوى إلى التسجيل عبر الرابط https://globalwomensforumdubai.evsreg.com

منال بنت محمد:

• ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وما وصلت إليه من مكانة عالمية هو ثمرة الدعم والتشجيع المستمرين من القيادة الرشيدة.

• استضفنا أكثر من 3000 مشارك من 87 دولة مع انعقاد المنتدى في دبي للمرة الثانية عام 2020.. وحريصون على تقديم دورة أكثر نجاحاً وتميّزاً.