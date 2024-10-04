عقاب غير متوقع.. أم تسكب الماء على ابنها لتعليمه درسا قاسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

في واقعة غريبة، أقدمت سيدة في شرق الصين على تصرف مثير للجدل، إذ سكبت الماء على ابنها- الذي يدرس في المدرسة الابتدائية- عدة مرات كنوع من العقاب.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، جاء عقاب الأم لابنها ردًا على قيامه بـ"رش" زملائه في الفصل بالماء، ما أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد ما يقرب من 6 ملايين شخص على موقع دوين، الذي يُشبه تيك توك في الصين، مقطع فيديو للأم وهي تسكب الماء على ابنها، الذي كان يقف خارج مبنى سكنهم في مقاطعة تشجيانج.

شاركت السيدة الواقعة عبر المنصة، وأرفقتها بصورة لابنها، قائلة إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مدرسه يُخبرها بأن ابنها ألقى الماء على زملائه من الطابق الثالث بالمدرسة، بالإضافة إلى إلقاء علب الحليب عليهم، لذلك قررت الأم معاقبته بالطريقة نفسها التي تصرف بها مع أصدقائه.

ظهر الطفل واقفًا أمام شرفة المنزل في مجمعهم السكني، إذ انسكب الماء على رأسه وبلله، بعدما طلبت منه والدته أن يقف أسفل نافذة شقتهم في الطابق الثاني بينما كانت تسكب الماء عليه باستمرار.

ورغم انزعاج ابنها، إلا أنها أصرت على تنفيذ العقوبة، وعندما بدأ الصبي بالصراخ "لا!" سألته: "لماذا لا؟ ألم تقل إن هذا كان ممتعًا؟"، ليرد عليها بأنه رأى زملاءه في الفصل يلعبون بالخيل واعتقد أن الأمر يبدو ممتعًا.

"هل فكرت في الأطفال في الطابق السفلي عندما رميت عليهم الماء؟" سألت ابنها عندما استمر في الشكوى، قبل أن تتوقف عن سكب الماء عليه عندما أعرب عن ندمه.

تباينت ردود فعل المعلقين على منشور السيدة بين مؤيد ومعارض لطريقتها في معاقبة ابنها.

"كان هذا أفضل أسلوب تربية رأيته على الإطلاق، ولم تكن الأم تعبر عن إحباطها، بل كانت تعلم ابنها بهدوء من خلال الخبرة والمنطق"، هكذا علق أحد المستخدمين على موقع Douyin.

وأضاف آخر: "لا أحد يحب الأطفال بقدر أمهاتهم. لقد فعلت هذا من أجل مصلحته".

لكن البعض تساءل عما إذا كانت عقوبة الأم "قاسية للغاية"، وردًا على تلك الانتقادات، سألت الأم: "ماذا لو اعتقد في المرة القادمة أن رمي الحجارة على الناس أمر ممتع؟".



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