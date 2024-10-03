أكسسوارات شعر جريئة من أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - لم يقتصر الإبداع على الأزياء في عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025 فحسب، بل شهدت منصات العروض عودة قوية لأكسسوارات الشعر الجريئة والمبتكرة، والتي أضافت لمسات عصرية مميزة على إطلالات العارضات. تميزت هذه الأكسسوارات بتصاميم كبيرة الحجم ولافتة للنظر؛ مثل التيجان المعدنية اللامعة التي تغلف الرأس بالكامل، والأشرطة الحريرية المزخرفة، وأخرى بتصاميم ثلاثية الأبعاد وأخرى هندسية بألوان معدنية لامعة، كما شاهدنا أكسسوارات مبتكرة من أوراق النباتات الخضراء المتداخلة مع تسريحات الشعر المنسدلة، ما عزز من جمال التسريحة بلمسات تناسب الأجواء الصيفية بامتياز.

كوني السبّاقة في مواكبة اتجاهات موضة الشعر، وتعرفي إلى صيحات أكسسوارات شعر جريئة ومبتكرة من أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025.

أكسسوار شعر ضخم بتصميم هندسي

من عرض دار كوم دي غارسون Comme Des Garcons- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025، تألقت عارضة دار كوم دي غارسون Comme Des Garçons، بإطلالة جريئة ولافتة، حيث زينت تسريحة شعرها القصير بواحد من أكثر أكسسوارات الشعر جرأة وإبداعاً في هذا الموسم. تميّز هذا الأكسسوار بتصميم فني ضخم، على شكل هيكل هندسي مستوحى من الأمواج المتموجة، ومصنوع من مادة بيضاء صلبة، حيث يشكل تاجاً فريداً يغطي أعلى الرأس. هذا التصميم يجسد روح الجرأة والتفرد في مجال الموضة، التي تتميز بها الدار.

أكسسوار شعر معدني بتصميم مبتكر

من عرض نوار كي نينوميا Noir Kei Ninomiya-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

الابتكار والإبداع في تصاميم أكسسوارات الشعر، كان لافتاً في العديد من عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025، لا سيما في عرض دار نوار كي نينوميا Noir Kei Ninomiya، حيث أبهرتنا العارضة بتسريحة شعرها المرفوعة والمزينة بأكسسوار شعر بتصميم فريد وجريء، يأتي على شكل قطعة معدنية طويلة نحاسية اللون، وضعت بشكل قطري على رأس العارضة، وكأنها تخترق تسريحة الشعر المجعدة المفعمة بالحيوية.

أكسسوار شعر ضخم على هيئة مروحة

من عرض جيرمانير Germanier -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

في عرض دار جيرمانير Germanier، ضمن أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، تألقت العارضة بأكسسوار شعر ضخم ولافت، مصنوع من حبيبات اللؤلؤ، مرصوصة على هيئة تاج، مزين بأسلاك معدنية ذهبية اللون، مرفوعة إلى الأعلى على شكل مروحة. هذا الأكسسوار الفريد يجسد روح الفن والابتكار التي تتميز بها الدار، ويشير إلى دفع الحدود التقليدية لأكسسوارات الشعر إلى مستوى جديد من الإبداع.

أكسسوار شعر دانتيل مزين بالستراس

من عرض آن ديموليميستر Ann Demeulemeester -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

من أكسسوارات الشعر اللافتة في عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، أكسسوار شعر مصنوع من الدانتيل المخرم، والمزين بحبيبات ناعمة من الستراس المعلقة بخيوط رفيعة متدلية. هذا الأكسسوار العصري واللافت أضاف إلى تسريحة شعر عارضة دار آن ديموليميستر Ann Demeulemeester، لمسات من الأناقة والفخامة على تسريحة شعرها المنسدلة.

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أكسسوار شعر معدني بتصميم جريء

من عرض أنرياليج Anrealage -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

في عرض دار أنرياليج Anrealage في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025، تألقت العارضة بتسريحة شعر ملساء منسدلة على الكتفين، ومزينة عند أعلى الرأس بأكسسوار شعر معدني بتصميم مبتكر وجريء، يأتي على هيئة أسطوانتين منفصلتين. هذا الأكسسوار الجريء يدمج بين الفن العصري والتكنولوجيا والموضة، مع لمسات من الابتكار والإبداع.

أكسسوار شعر لافت على هيئة تاج

من عرض شاتينع كيو Shuting Qiu-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

وضمن أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، تألقت عارضة دار شاتينع كيو Shuting Qiu، بتسريحة شعر قصير مع الغرة الريترو، وزينتها بأكسسوار شعر لافت، مصنوع من الدانتيل الذهبي المخرم، وملفوف على هيئة تاج، مع قاعدة معدنية مثبتة عند أعلى الرأس. تصميم هذا الأكسسوار عكس الفخامة والأناقة على الإطلالة، وعزز من جمال التسريحة.

أكسسوار شعر ضخم من أوراق النباتات الخضراء

من عرض إيسي مياكي Issey Miyake-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

أما في عرض دار إيسي مياكي Issey Miyake، في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، خطفت العارضة الأنظار، حيث زيّنت شعرها المنسدل بأكسسوار ضخم ولافت، مصنوع من أوراق النباتات الخضراء، ملتف حول الرأس بشكل دائري؛ ليشكّل ما يشبه قبعة نباتية، ما أضفى لمسة من النقاء والهدوء على الإطلالة. يجسد هذا الأكسسوار فلسفة Issey Miyake في الانسجام مع الطبيعة والاحتفاء بأشكالها المتنوعة، باستخدام عناصر مستوحاة من البيئة.