الامارات | «جائزة حمدان بن محمد للتصوير»: انتهاء أعمال تحكيم دورة «الاستدامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن انتهاء أعمال التحكيم للدورة الـ13 «الاستدامة»، معلنة أسماء المحكِّمين الدوليين السبعة الذين تولّوا تحكيم المحاور الخمسة المعتمدة لهذه الدورة، وهي: الاستدامة، ملف مصور، المحور العام، التصوير الرياضي، مقاطع فيديو قصيرة (لمنصات التواصل الاجتماعي).

وشَهِدَت قائمة المحكّمين الدوليين حضور المصور الأميركي وصانع أفلام الاستدامة كريس جوردان، ونجمة «نيوزويك» الفنانة والمحرّرة اليابانية هيديكو كاتاوكا، والمصور النرويجي دانيال سانوم لوتن. ومن ألمانيا جاء مصور الحياة البرية فلوريان شولز، والمصور الوثائقي اليوناني يانيس كونتوس.

ومن إيطاليا يشارك المؤلّف ومصور المجوهرات والأزياء فرانشيسكو باشينزا، يرافقه مصور الصحافة الرياضية في Getty Images الحاصل على جوائز «بوليتزر» و«سوني العالمية» المصور الأميركي باتريك سميث. وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، إن «مجلس أمناء الجائزة يعتمد أدوات متطورة للبحث والتنقيب عن أفضل الطاقات والخبرات الفوتوغرافية المتناغمة مع طبيعة المحاور المطروحة، على أن يؤخذ عامل الممارسة المستمرة في الاعتبار، لضمان الشمولية المعرفية والمهارية وتنوع خلفيات التقييم والقياس لدى المُحكِّمين».

وأضاف «نسعى دوماً لتطوير معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم مواكبةً لتفاوت الأذواق الفوتوغرافية بين الحضارات والثقافات المختلفة».

. 7 محكِّمين دوليين تولّوا تحكيم المحاور الخمسة المعتمدة لهذه الدورة.