الامارات | ورثة فريد الأطرش يقاضون نانسي عجرم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فيصل فريد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم، على خلفية إعلانها الأخير والذي استخدمت فيه لحن أغنية "أنا وأنت ولا حد تالتنا"، دون الحصول على إذن مسبق.

وقال حسام لطفي، محامي وريث فريد الأطرش، في بيانٍ صحافي، أن "نانسي عجرم والشركة المنتجة للإعلان، لم يحصلا على موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر".

وأشار إلى تكليفه بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين، في دفع التعدي على حقوق الفنان فريد الأطرش، "لا نقبل المساس بالحقوق الأدبية".

وأوضح حسام لطفي أن "الشركة المنتجة للإعلان، كان عليها الحصول على موافقة ورثة الملحن مثلما حصلت على موافقة ورثة مرسي جميل عزيز، لافتاً إلى أن "المنتج محسن جابر، لا يمتلك الحق أساساً في التصرف في أي مصنف فني يتعلق بفريد الأطرش، ولن نتراجع عن المسار القانوني".

فيما أرسل جي جي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، صورة ضوئية من تصريح الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن "نانسي غنت الأغنية بعد اطلاعها على التصريح أولاً"، إذ أن موقفها صحيح، ولم تعتدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبها، أكدت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، تضامنها مع الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان فريد الأطرش، ضد نانسي عجرم.

وبدوره، قال مدحت العدل، إنّ: "ورثة الفنان فريد الأطرش، تقدموا بشكوى ضد الشركة المنتجة للإعلان، لاستخدامها الأغنية دون الحصول على موافقة أو عقد مكتوب".

وأبدى مدحت العدل، اندهاشه، من موقف الشركة المنتجة والتعدي على حقوق الغير، دون العودة إلى الورثة أو جمعية المؤلفين والملحنين، واصفاً ذلك بـ"التجاوز غير المقبول".

وتابع "قررنا مقاضاة الشركة، باسم عائلة الفنان فريد الأطرش، وسنمنع بث الأغنية"، موجهاً اللوم والعتاب لنانسي عجرم ولأي فنان يُقدم مصنفا غنائيا دون التأكد من حقوق الملكية.

وشدد على "ضرورة عودة الفنان أولاً إلى جمعية المؤلفين والملحنين، قبل غناء أي أغنية، حتى لا يضع نفسه أمام المساءلة القانونية"، موضحاً أن "الجمعية عمرها أكثر من 70 عاماً، وتحمي حقوق ورثة صُناع الموسيقى دوماً".



