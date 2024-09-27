5 علامات تحذيرية تُنذر بوجود أزمة قلبية.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

تظهر بعض الأعراض الأولية التي تشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم، ومن أبرزها ضيق الصدر، الذي قد يكون علامة على وجود أزمة قلبية.

وفقًا لموقع "مايو كلينك"، تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشكل حاد أو ينسد مساره، بينما تتفاقم المشكلة عند انسداد أحد الشرايين التي تزود القلب بالدم والأكسجين، إذ تتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.

وفي حال تمزق إحدى هذه اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين وحدوث نوبة قلبية، وخلال هذه الأزمة، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

الأعراض

تختلف درجات النوبة القلبية بين الأفراد؛ فالبعض قد يعاني من أعراض خفيفة، بينما يظهر على آخرين أعراض شديدة، وقد لا تظهر على بعض الأشخاص أي أعراض على الإطلاق.

الأعراض الأولية تشمل:

1- ضيق النفس.

2- ثقل الصدر.

3- نغزات في الصدر.

4- الإرهاق.

5- التعرق.

علامات أخرى أكثر شيوعًا تتضمن:

- الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف.

- ألم في الذراع أو الظهر أو العنق.

- ألم في الفك أو الأسنان، وأحيانًا يمتد إلى الجزء العلوي من البطن.

- حرقة المعدة.

- عسر الهضم.

- شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

- الغثيان.

يذكر أن النوبات القلبية تحدث فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

وقد يكون الشعور المستمر بألم أو انضغاط في الصدر (الذبحة الصدرية)، الذي لا يختفي مع الراحة، علامة تحذيرية مبكرة تستدعي الانتباه.

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