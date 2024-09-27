رجل يقيم جنازة شقيقته وبعد 3 أشهر يكتشف مفاجأة.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تعرض رجل تركي لموقف مدهش، فبعد إبلاغه بوفاة شقيقته في دار المسنين قام بدفنها، لكنه فوجئ بأنها لا تزال على قيد الحياة بعد مرور 3 أشهر.

وبحسب ما ذكره موقع TRT HABER، قال الرجل الذي يُدعى عبدالرحمن سيران، المقيم في غازي عنتاب بتركيا، إن وفاة زوجته في عام 2020 أجبرته على نقل شقيقته الكبرى، التي تبلغ من العمر 79 عامًا إلى دار المسنين.

وأوضح أنه في عام 2023، أبلغته الدار أنها ستغلق وسيتم نقل النزلاء إلى دار أخرى، وخلال هذه الفترة فقد التواصل مع شقيقته، وفي نهاية شهر يونيو وصله خبر بوفاة شقيقته، فذهب سريعًا لدفن جثمانها في شانلي أورفا، إذ وُضعت داخل صندوق الموتى ولم يتمكن من رؤية وجهها للمرة الأخيرة.

قرر الرجل إقامة عزاء مع أفراد عائلته وأصدقائه لمدة 3 أيام متواصلة، وبعد مرور 3 أشهر، كانت الصدمة عندما تواصل معه دار رعاية المسنين في منطقة يافوزيلي بمدينة غازي عنتاب، متسائلين عن عدم تواصله مع شقيقته الموجودة في الدار، ليكتشف فجأة أنها ما زالت على قيد الحياة.

شعر "عبدالرحمن" بالذنب ورغب في اصطحاب شقيقته إلى المنزل، لكنه لم يتمكن من ذلك لأن تسجيل وفاتها لا يزال قائمًا، وهو الآن ينتظر تعديل الأمر في السجلات الرسمية.

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