إذا كنتِ في علاقة مؤذية.. 7 خطوات لوضع حدود نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة:

تستمر بعض العلاقات رغم كونها مؤذية، ولا يتمكن الكثيرون من الخروج منها، لكن هذا لا يعني الاستمرار في الألم.

وكشف استشاري الطب النفسي، مصطفى النحاس، في منشور على "إنستجرام" أن وضع حدود نفسية يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي.

وأوضح "النحاس" الخطوات التي يجب اتباعها لوضع حدود نفسية:

لديكِ الحق في تغيير الأماكن إذا شعرتِ بالتعب.

- كوني على طبيعتكِ وعبّري عن مشاعركِ دون قيود أو خوف.

- تعلمي ألا تقبلي اللوم المستمر من الطرف الآخر الذي يحملّك مسؤولية المشكلات.

- اعرفي قيمتكِ الخاصة ولا تعتمدي على ذلك الشخص في بناء حياتكِ.

- لديكِ الحق في الاعتراض على المواقف التي لا تناسبكِ.

- لديكِ الحق في تغيير مساحتكِ إذا شعرتِ بالاستنزاف.

تعلمي كيفية دعم نفسكِ.

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