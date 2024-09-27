20 صورة لأغرب مدينة.. عدد سكانها 4 آلاف شخص وعمدتها كلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبحت بلدة جبلية صغيرة في كاليفورنيا مكانًا شهيرًا للزيارة بعد أن تميزت عن مناطق الجذب السياحي المجاورة الأخرى.

وتقع قرية إيديلويلد في جبال سان هاسينتو على بعد ساعتين من لوس أنجلوس، ويبلغ عدد سكانها 4000 نسمة فقط، ولا يوجد بها منتجع للتزلج ولا مقهى ستاربكس ولا إشارات مرور، بحسب ما ذكره موقع dailymail.

وقال كريس بيريولت، وهو مقيم منذ 30 عامًا ومتطوع في جمعية إيديلويلد التاريخية، للصحيفة: "أعتقد أننا نحب أن نكون صغارًا، نحن نحب أن نكون مختلفين، نحن نحب ألا نكون ضخامًا".

ولكن الأمر الأكثر غرابة في هذه البلدة هو أن حكمها يدار من قبل كلب من فصيلة جولدن ريتريفر.

ماكسيموس مايتي دوج مولر الثالث، المعروف أيضًا باسم العمدة ماكس، هو العمدة الرسمي الثالث لإيديلويلد، بينما تشغل فيليس مولر، 72 عاما، وزوجها جلين وارن، 59 عاما، منصب رئيس الأركان المساعد ومسئولي الرعاية لرئيس البلدية.

ويعد تعيين ماكس جزءًا من تقليد بدأ في عام 2012، عندما بدأت مجموعة تدعى Idyllwild Animal Rescue Friends حملة لجمع التبرعات لانتخاب عمدة دون أي مرشحين بشريين.

"ليس لدينا سياسيون محليون باستثناء رئيس البلدية ماكس. إذا احتجنا إلى إنجاز شيء ما، فنحن نشكل مجموعة ونقوم بإنجازه"، هذا ما قاله مولر لصحيفة هوليوود ريبورتر .

يتم التعامل مع القرارات السياسية المحلية في المدينة غير المدمجة، والتي تقع في جبال سان جاسينتو المطلة على بالم سبرينجز، من قبل مجلس المشرفين في مقاطعة ريفرسايد.

وأضاف مولر: "يخرج العمدة إلى الأماكن العامة كل يوم وفي عطلات نهاية الأسبوع. نحن نفعل أشياء طيبة ومحبة للناس. لكننا نفعل ذلك طوال اليوم".

للمشاركة في الانتخابات، يتعين على الناخبين أن يكونوا من سكان إيديلويلد أو المدن القريبة مثل فيرن فالي أو باين كوف أو ماونتن سنتر ودفع دولار واحد.

ونجح ماكس في هزيمة 13 كلبًا آخرين وقطتين بحصوله على 21132 صوتًا - بينما جمع أكثر من 31 ألف دولار، وأضاف مولر أيضًا أنه بفضل انتخاب ماكس غير الحزبي ودوره الفريد، تشهد المدينة اهتمامًا سياسيًا أكبر وإقبالًا أكبر على الفعاليات.

يقوم عمدة المدينة ماكس عادة بالظهور العلني في وسط مدينة إيديلويلد يومي الخميس والجمعة وعطلات نهاية الأسبوع، في حين أن تقويمه مليء بالظهور الخاص في المدارس ودور التمريض ومنظمات الرعاية التلطيفية والشركات على مدار العام.

وأضاف مولر، الذي تمكن من توزيع أكثر من 12 ألف ربطة عنق مبتكرة ونحو 10 آلاف تقويم يحمل صورة عمدة ماكس في عام واحد، أن ماكس يزور أيضًا حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف.

بدأ عمدة المدينة الحالي ماكسيموس الثالث ولايته في 9 ديسمبر 2022 وعمره ثلاثة أشهر ويظل في منصبه.

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