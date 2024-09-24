الامارات | العراق.. ضيف شرف بطعم التمر والسكر في «مهرجان ليوا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحل جمهورية العراق، ضيف شرف مهرجان ومزاد ليوا للتمور في دورته الثالثة، التي تنظم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل.

وسيشهد المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث «القرية العراقية للتمور» التي ستوفر منصة تجمع المزارعين وأصحاب الشركات، بهدف الدعم التسويقي والاقتصادي المرتبط بالتمور، وتعرض أمام الجمهور أجود أنواع التمور العراقية، وتمثل منفذ بيع مباشر لزوار المهرجان الراغبين في اقتناء التمر العراقي.

ويتضمن مهرجان ومزاد ليوا للتمور فعاليات متنوعة، ومن بينها مسابقات ومزادات ومزاينات التمور.

ويعمل المهرجان على ترسيخ مكانته واحداً من أهم الفعاليات التراثية الدولية، من خلال تشجيع إنتاج وتصنيع التمور، وعرض أجود أصنافها، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور على تحسين جودة منتجاتهم.