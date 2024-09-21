6 طرق تحميك من عيون الحاسدين- واحذر علامات تكشف مصاص الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشعر الكثير منا في لحظات مختلفة من حياتنا بأن هناك طاقة سلبية تحيط بنا، وكأن هناك من يحاول استنزاف طاقتنا الحيوية، هذا الشعور ينبع من مواقف معينة أو من وجود أشخاص سلبيين في محيطنا.

الحسد وسحب الطاقة: حقيقة أم خرافة؟

أشارت خبيرة علم الطاقة حنان زينال إلى وجود أشخاص متخصصين في سحب الطاقة من الآخرين.

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على قناة "dmc" أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون طرقا خفية لسلب طاقة الآخرين وتحقيق مكاسب شخصية على حسابهم.

كيف تحمي نفسك من الحسد والطاقة السلبية؟

التركيز على الذات وتحقيق الأهداف الشخصية.

التحصين لنفسك ولأهل بيتك، بقراءة القرآن الكريم والأذكار اليومية.

الابتعاد عن الأشخاص السلبيين.

إشعال البخور في المنزل.

ممارسة التأمل واليوجا.

اقتناء حجر الأماتيست، وهو حجر كريم يُسهم في سحب طاقة الحسد من المنزل.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن صديقك "مصاص الطاقة"، وفقا لموقع "verywellmind".

- من يرغب دائمًا أن يكون محور اهتمام الآخرين.

- المبالغة في كل شيء يحدث له، ما يجعل الآخرين يشعرون بالضيق والقلق.

- لا يحترم خصوصية الآخرين ويتدخل في شؤونهم الشخصية.

- يميل أيضا إلى إلقاء اللوم على الآخرين في كل ما يحدث له، ولا يتحمل مسؤولية أخطائه.

- يجعل ممن حوله يشعر بالخوف والقلق، ويستخدم التلاعب العاطفي لتحقيق أهدافهم.

- يستغل أصدقائه دون أن يقدم لهم أي شيء في المقابل.

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