ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت ملكة جمال لبنان ساندي ثابت لعام 2016 بحفل زفافها.



وأطلت بفستان زفاف مكون من قطعتين والجزء العلوي من قماش الدانتيل مع تنورة أنيقة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما وأحمر شفاه بدرجة النيود.



ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط.



واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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