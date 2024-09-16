ملكة جمال تركيا تواجه انتقادات كبيرة رغم فوزها باللقب.. والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مسابقة ملكة جمال تركيا لعام 2024 جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الفائزة باللقب، "إيديل بلجين"، لهجوم شرس من قبل رواد مواقع التواصل، وذلك مباشرة بعد تتويجها.

تزايدت حدة الانتقادات بعد ملاحظة المستخدمين لوجود اختلاف واضح بين صور بلجين الرسمية التي نشرتها حسابات المسابقة، وبين مظهرها الحقيقي خلال الحفل، وفقا لموقعي "odatv" و"onedio"

حيث اعتبر البعض أن الصور تم تعديلها بشكل كبير، ما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية الصور المنشورة.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى مقارنة بلجين بشخصية "شعبانية" الكوميدية الشهيرة في السينما التركية، التي قدمها الفنان التركي الراحل "كمال سونال"، في فيلم يحمل الاسم ذاته، إلا أنها أثارت استياء الكثيرين الذين رأوا فيها إهانة لـ إيديل.

إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن إيديل بلجين ملكة جمال تركيا 2024:

إيديل بيلجن.

من مواليد تركيا.

والدها يٌدعي "مصطفى ليفنت بيلجن"، شغل منصب سفير كييف.

تبلغ من العمر 24 عاما.

تخرجت من كلية الطب بجامعة كوتش التركية.

حصلت على لقب أجمل فتاة في تركيا بحصولها على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال تركيا 2024.

تميزت بلجين بثقتها بنفسها وإجاباتها الذكية خلال المسابقة، ما أهلها للفوز باللقب.

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