سر الاستيقاظ عند الفجر: ما الذي يوقظنا في الساعة الثالثة صباحًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل سبق لك أن استيقظت فجأة في الساعة الثالثة صباحًا دون سبب واضح؟ هذه الظاهرة التي يعاني منها الكثيرون حول العالم، أثارت حيرة العلماء والباحثين على حد سواء.

فما هو التفسير العلمي وراء هذا الاستيقاظ المتكرر في نفس الوقت؟ وما هي العوامل التي قد تساهم في حدوثه؟

في هذا التقربر، سنتعرف على أبرز الأسباب المحتملة وراء الاستيقاظ في الساعة الثالثة صباحًا.

كشف خبراء أنه إذا وجدت نفسك تستيقظ باستمرار أثناء الليل، وخاصة في نفس الوقت تقريبا، فهناك سبب وجيه لذلك.

ووفق " إكسبريس"، غالبا ما يكون توقيت الاستيقاظ بين الساعة 3 و4 صباحا، وهو ما يشار إليه باسم "ساعة السحر" ومع ذلك، فإن الاسم لا يعني أن هناك بعض القوى المخيفة التي تعطل نومك، بل يبدو أن الجاني قد يكون شيئا أكثر دنيوية، وقد يكون ذلك مرتبطا بأنشطتك الليلية وأنماط نومك.

كشفت أخصائي النوم والرئيس التنفيذي لشركة MattressNextDay، مارتن سيلي، عن سبب الاستيقاظ الليلي المتكرر لدى البعض، وكيف يمكن إيقاف هذه الاضطرابات.

ويبدو أن الاستيقاظ في الساعة 3 صباحا مرتبط بالتغيرات التي تحدث لدورات النوم، وكيف يتفاعل الدماغ مع إشارات معينة.

وينقسم نومنا إلى دورات مدتها 90 دقيقة تقريبا، بما في ذلك النوم الخفيف والنوم العميق ونوم حركة العين السريعة - المرحلة المرتبطة بالأحلام وتعزيز الذاكرة.

وأثناء نوم الليل النموذجي، نمر بأربع إلى خمس دورات من هذه الدورات.

وتعد الانتقالات بين هذه المراحل نقاطا طبيعية للاستيقاظ، لكننا عادة لا نتذكر هذه اللحظات لأنها تدوم من بضع ثوان إلى بضع دقائق فقط، ولكن إذا لاحظت أنك مستيقظ باستمرار في وقت محدد، وخاصة خلال "ساعة السحر"، فقد يكون روتين وقت النوم الخاص بك هو السبب.

وإذا كنت تواجه مشكلة في الاستيقاظ المتكرر في منتصف الليل، هناك بعض الحلول البسيطة التي يمكنك تجربتها.

أولاً، تجنب البقاء في السرير وأنت مستيقظ قد يربط عقلك سريرك بالأرق بدلاً من ذلك، قم من السرير وقم بنشاط هادئ مثل القراءة حتى تشعر بالنعاس مرة أخرى.

كما أنه عندما تستيقظ في نفس الوقت كل ليلة، يبدأ عقلك في توقع ذلك. هذا التوقع النفسي يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم مرة أخرى. تخيل الأمر كأنك وضعت منبهًا داخليًا على الساعة الثالثة صباحًا.