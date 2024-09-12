الامارات | نجا من عشر رصاصات والسبب كما يزعم تعويذة حظ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا رجل محظوظ من إطلاق نار كثيف استهدفه في سيارته، عازيا السبب لتميمة يحملها منذ أربعين عاما كما قال.

وذكر تقرير موقع "خاوسود" الإخباري التايلاندي أن مديرا يبلغ من العمر 52 عامًا زار مركز شرطة في منطقة فان ثونغ في مقاطعة تشونبوري بسيارته المثقوبة بالرصاص للإبلاغ عن محاولة قتل.

وقال الموقع أن سيارة المدير بايونجساك تعرضت لإطلاق نار أكثر من 10 مرات وأنه على نحو غير متوقع، نجا دون أية إصابات.

ووقع الحادث عند منعطف على شكل حرف U بالقرب من محطة وقود، حين أطلق مسلح كان يقود سيارته بجانب بايونجساك النار عليه، مما أدى إلى إصابة سيارته بعدة ثقوب رصاص.

وعند فحص السيارة، عثرت الشرطة على رصاصات عيار 11 ملم متناثرة على أرضية مقعد السائق.

وبينما كانت هناك علامات رصاص متعددة على سيارته، لم تتسبب أي من الرصاصات في إصابته بأي أذى. وذلك بينما أصابت إحدى الرصاصات ساعة يده، مما تسبب في تحطمها.

وقال الرجل في حديثه للصحافة إن كل هذا كان بسبب تميمة حصل عليها من معبد في مقاطعة ترانج. وقال إنه ارتداها لأكثر من 40 عامًا ويعتقد أنها تحميه من الأذى. وعندما سُئل عن الشخص المسؤول عن إطلاق النار، حدد الرجل موظفة سابقة في الشركة التي كان يعمل بها.

وأضاف أنه اكتشف أن الموظفة السابقة كانت تختلس أموالًا من الحساب المالي للشركة، وسحبت أكثر من 12 مليون بات (350 ألف دولار) على مدار عامين. وحينها أبلغ الرئيس التنفيذي بذلك وطرد الموظفة. وبحسب ما ورد اكتشفت الموظفة السابقة البالغة من العمر 34 عامًا أنه مسؤول عن فقدانها لوظيفتها وكشف الاختلاس. وفي وقت ما، جاءت إلى المرأة إليه وأهانته، لذلك كان متأكدًا من أنها استأجرت مسلحًا لقتله. وأضاف أنه لم يكن لديه أي أعداء أو صراعات مع أي شخص من قبل.

وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في تفاصيل المشتبه به. وفي حالة العثور على أي تورط أو مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.