الامارات | مراهق يضرب عن الطعام 3 أيام حتى تشتري له أمه الفقيرة هاتف آيفون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتُهم مراهق هندي بالابتزاز العاطفي بعد أن أضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام للضغط على والدته الفقيرة لشراء هاتف آيفون له. وانتشر مقطع فيديو قصير صوره صاحب متجر للهواتف الذكية في الهند الأسبوع الماضي، حيث ظهر فيه صبي مراهق اعترف بإضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أيام لإقناع والدته بشراء هاتف آيفون جديد له.

كما ظهرت المرأة، التي يقال إنها تكسب عيشها من بيع الزهور خارج أحد المعابد، في الفيديو بتعابير أقل ما يقال أنها محزنة وتكشف عمق صراعها الداخلي. وشارك صحفي هندي اسمه أبيشيك الفيديو على X ))، وقد تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة وأثار نقاشًا ساخنًا حول مكانة أجهزة الهاتف وما يشابهها في حياة الأجيال الأصغر سنًا. وصرحت الأم الضحية في الفيديو : "أبيع الزهور خارج المعبد وأعطيته المال لشراء الهاتف لأنه لم يأكل أي شيء لمدة ثلاثة أيام. أنا سعيدة ولكن أريده أن يكسب المال ويعيده".

وقد اجتذب موقف المراهق تجاه والدته الكثير من الانتقادات عبر الإنترنت، حيث اتهمه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالتعذيب المالي والعاطفي، وعدم الإحساس تجاه والدته. ومع علمه بأنها تبيع الزهور لكسب لقمة العيش، أصر على أن تشتري له هاتفًا ذكيًا يعرف أنهما لا يستطيعان تحمله حقًا.

وكتب الصحافي أبيشيك معلقا "هذا الفيديو محزن. تبيع والدة هذا الصبي الزهور خارج معبد، لكنه أصر على شراء آيفون ودخل في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام. وفي النهاية، استسلمت الأم واشترت له آيفون بأموالها التي كسبتها بشق الأنفس. تعابيرها تقول الكثير. إن إنفاق هذا القدر من المال على هاتف (آيفون) عندما لا تعمل، بينما كانت والدتك تتعب بجد في بيع الزهور، لا معنى له".