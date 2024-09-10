عدو خفي على سفرتك.. 3 مشروبات تضعف المناعة وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مراقبة جهاز المناعة باستمرار يعد أمر ضروري لضمان عدم الإصابة بالأمراض ومهاجمة العدوى، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي قدر الإمكان.

وكشف موقع "eatingwell" عن مشروبات تتسبب في ضعف جهاز المناعة.

المشروبات المحلاة بالسكر:

الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر، قد يؤثر سلبا على الجسم ويسهم في تدمير جهاز المناعة.

كما أن الإفراط في تناول الفركتوز (نوع من السكر) يغير تكوين ميكروبات الأمعاء والالتهاب المزمن.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

قد يؤدي الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة إلى تدمير جهاز المناعة، وذلك لأنهما يسببان قلة النوم.

المشروبات الغازية:

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يضعف جهاز المناعة، ومن ثم سهولة الإصابة بالعدوى وعدم القدرة على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الأمراض.

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